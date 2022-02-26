Ukrayna'dan Polonya'ya geçen Türk vatandaşı Bozbey: "Yürüyerek Polonya sınırına gidiyoruz" - Son Dakika
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Ukrayna'dan Polonya'ya geçen Türk vatandaşı Bozbey: "Yürüyerek Polonya sınırına gidiyoruz"

26.02.2022 12:13
Ukrayna'dan Polonya'ya geçen Türk vatandaşı Bozbey: "Yürüyerek Polonya sınırına gidiyoruz"

Rusya'nın operasyonunun ardından ülkede bulunan vatandaşlar güvenli alanlara geçerken, yaklaşık bir ay önce Türkiye'den geldiği Ukrayna'da mahsur kalan Türk vatandaşı Ercan Boybey, "Yaklaşık 23 kilometrelik bir araç kuyruğu vardı.

Rusya'nın operasyonunun ardından ülkede bulunan vatandaşlar güvenli alanlara geçerken, yaklaşık bir ay önce Türkiye'den geldiği Ukrayna'da mahsur kalan Türk vatandaşı Ercan Boybey, "Yaklaşık 23 kilometrelik bir araç kuyruğu vardı. Aracımızı geri bıraktık park ettik ve yürüyerek sınır kapısına gidiyoruz" dedi.

Rusya'nın saldırılarının ardından Ukraynalı sivilleri yaşadıkları alanları terk ederek güvenli alanlara sığınmaya çalışıyor. Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşlarının bir kısmı tahliyeleri beklerken bir kısmı komşu ülkelere geçiyor. Yaklaşık bir ay önce Türkiye'den Ukrayna'ya gelen ve savaşın başlamasıyla Ukrayna'da mahsur kalan Ercan Boybey Polonya sınırından seslendi.

"İnsanlar beklemedeler"

Ercan Boybey, "Biz dün gece Ukrayna'dan dün saat yaklaşık 19.00 sıralarında hareket ettik Polonya sınırına doğru. 10-12 km mesafemiz kaldı. Yaklaşık 23 kilometrelik bir araç kuyruğu vardı. Aracımızı geri bıraktık park ettik ve yürüyerek sınır kapısına gidiyoruz. Bir hayli araç var görüntülerde gördüğünüz gibi. Bakalım şu an sınır kapısına gideceğiz orada neyle karşılaşacağız. Nasıl bir işlem yapılıyor, nasıl bir izdiham var. Gördüğünüz gibi insanlar hep beklemedeler dün geceden beri biz uyumadık yollardayız. Yolda çok fazla araç olduğu için kendi aracımızı park ettik. Bir aksilik olmazsa bir buçuk saat sonra Polonya sınır kapısında olacağız" ifadelerini kullandı. - KİEV

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Ukrayna, Polonya, Rusya, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ukrayna'dan Polonya'ya geçen Türk vatandaşı Bozbey: 'Yürüyerek Polonya sınırına gidiyoruz' - Son Dakika


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