Ukrayna'nın araştırma gemisi savaşa rağmen Antarktika'ya ulaştı - Son Dakika
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Ukrayna'nın araştırma gemisi savaşa rağmen Antarktika'ya ulaştı

01.04.2022 23:18
Ukrayna'nın araştırma gemisi savaşa rağmen Antarktika'ya ulaştı

Ukrayna'nın "Noosfere" isimli araştırma gemisi Rusya ile devam eden savaşa rağmen Antarktika'ya ulaştı.

Ukrayna'nın "Noosfere" isimli araştırma gemisi Rusya ile devam eden savaşa rağmen Antarktika'ya ulaştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna Ulusal Antarktika Bilim Merkezi'ne (NASC) ait "Noosfere" araştırma gemisi savaşa rağmen Antarktika'ya ulaştı. Ukrayna Ulusal Antarktika Bilim Merkezi (NASC), Rusya saldırıları nedeniyle geminin Şili'deki Puta Arenas açıklarından kısa süreli bir gecikmeyle 25 Mart akşamı yola çıktığını, 5 gün süren yolculuğun ardından Antarktika'daki Galindez Adası'na ulaştığını duyurdu. NASC'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Ukraynalı gemi kaptanı Paul Panasyuk'un yardımcısı İngiliz gemi kaptanı Simon Walles ve mürettebatı ile zorlu bir yolculuktan sonra geminin herhangi bir sorun yaşamadan araştırma bölgesine ulaşarak demir attığı ifade edildi.

Ukrayna Ulusal Antarktika Bilim Merkezi'nden (NASC) yapılan açıklamada, burada araştırmaların sürdürüleceğini gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri azaldığında geminin Şili'ye gidip döneceği belirtildi.

Gemi kaptanları ve mürettebatları Pavlo Panasyuk, Simon Walles, Yuri Otruba ve Anastasia Chigareva tarafından yolculuk sırasında birçok görüntü kaydedilirken, geminin demirlenmesinin ardından Antarktika'daki penguenler ve dev balinalar Ukrayna'nın araştırma gemisinin ilk ziyaretçileri oldu. - KİEV

Ukrayna'nın araştırma gemisi savaşa rağmen Antarktika'ya ulaştı
Ukrayna'nın araştırma gemisi savaşa rağmen Antarktika'ya ulaştı

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Antarktika, Araştırma, Ukrayna, Rusya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ukrayna'nın araştırma gemisi savaşa rağmen Antarktika'ya ulaştı - Son Dakika


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