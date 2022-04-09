Ukraynalı askerlerden halka moral konseri - Son Dakika
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Ukraynalı askerlerden halka moral konseri

09.04.2022 12:12
Ukraynalı askerlerden halka moral konseri

Ukrayna'da bir grup asker, savaşın ortasında halka moral desteği vermek için sokakta konser düzenledi.

Ukrayna'da bir grup asker, savaşın ortasında halka moral desteği vermek için sokakta konser düzenledi.

Rusya-Ukrayna savaşı 45. gününde devam ediyor. Ukraynalı askerler bir yandan topraklarını savunurken, bir yandan da halka destek veriyor. Davul, saksafon ve çeşitli müzik aletlerini alarak sokağa inen Ukraynalı askerler, halka destek olmak için konser verdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde askerler, şarkılar çalıp dans etti. Birçok vatandaş, kendisini müziğin ritmine bırakarak askerlerle birlikte ritim tuttu. - KİEV

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Kaynak: İHA

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