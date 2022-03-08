Ukraynalı çocuk tek başına kilometrelerce yol kat ederek Slovakya'ya geldi - Son Dakika

Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna'dan kaçan 11 yaşındaki çocuk tek başına kilometrelerce yol kat ederek Slovakya'ya geldi.

Ukraynalı 11 yaşındaki bir çocuk, ailesi Ukrayna'da kalmak zorunda olduğu için tek başına Zaporijya şehrinden yaklaşık bin 200 kilometre uzaklıktaki Slovakya sınırına geldi. Sadece sırt çantası, bir poşet ve pasaportu bulunan çocuk, sınırda Slovak yetkililer tarafından karşılandı. Slovak yetkililer, çocuğun yemek ve ısınma gibi ihtiyaçlarını karşılarken bir yandan da ailesi tarafından eline yazılan telefon numarasını arayarak çocuğu akrabalarına teslim etti. Çocuğun sınıra kadar hangi yollardan geldiği ise açıklanmadı.

"O bir kahraman"

Ailesinden ayrı bir şekilde Slovakya-Ukrayna sınırına kadar gelen çocuk, Slovakya İçişleri Bakanlığı tarafından kahraman ilan edildi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gülümsemesi, korkusuzluğu ve gerçek bir kahraman kararlılığıyla kazandı. O bir kahraman" ifadelerine yer verildi. Slovakya Polis Başkanlığı Sözcüsü Michal Slivka'nın verdiği bilgiye göre, Rus saldırılarının başlangıcından bu yana 140 bin 700 kişi Slovakya'ya giriş yaparken, sığınmacıların çoğunluğu Slovakya'da kalmayarak Çekya başta olmak üzere diğer ülkelerdeki akrabalarına gitti. Bunun yanı sıra birçok üçüncü ülke vatandaşı da Ukrayna'dan kaçarken Slovakya'yı kullanıyor. Slovakya İçişleri Bakanı Roman Mikulec Cuma günü yaptığı açıklamada, yaklaşık 8 bin 517 kişinin Slovakya-Ukrayna sınırını geçtikten sonra Slovakya'da geçici koruma başvurusunda bulunduğunu söylemişti. - BRATİSLAVA