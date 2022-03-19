Ukraynalı gönüllüler ordunun ihtiyaçları için dikiş makinesinin başına geçti - Son Dakika
Üye Girişi

Ukraynalı gönüllüler ordunun ihtiyaçları için dikiş makinesinin başına geçti

19.03.2022 12:46
Ukraynalı gönüllüler ordunun ihtiyaçları için dikiş makinesinin başına geçti

Ukrayna'nın batı bölgesinde bulunan bir kurumdaki gönüllüler, ordunun ihtiyaç duyduğu ekipmanları dikiyor.

Ukrayna'nın batı bölgesinde bulunan bir kurumdaki gönüllüler, ordunun ihtiyaç duyduğu ekipmanları dikiyor.

Rusya'nın Ukrayna saldırıları 24. gününde devam ederken, Ukrayna halkı orduya destek vermek için var gücüyle çalışıyor. Ukrayna'nın batısındaki Prikarpatya bölgesinde faaliyet gösteren bir yardım fonu ve eğitim merkezi, Ukrayna ordusunun ihtiyaçları dahilinde çeşitli malzemeler dikiyor.

"ABD'den NATO'ya, oradan da bize"

Diktikleri ürünlerin benzerinin kendilerine yardım olarak da gönderildiğini belirten Prikarpatya Yardım Fonu Başkanı İvan Nazaruk, "Bizim gönüllülerimizde herkes kendi işini yapıyor. Kimi sağlık ekipmanları topluyor, kimi kemer kimi de tahliyelerde kullanılan halatları dikiyor. Bu halatlar ABD'li itfaiyecilerden NATO'ya, oradan da daha sonra bize geldi. Oturmak ve yatmak için kullanılan süngerler de dikiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Küçük adımlarla zafere yaklaşıyoruz"

Profesyonel Teknik Eğitim Merkezi Müdürü Nataliya Koguç ise zafere yaklaştıklarının altını çizerek, "Askerlerimize savaşın birinci gününden itibaren ne gerekliyse onu dikiyoruz. Gönüllüler bize kumaş buluyor, biz de yastık, yatak gibi ihtiyaçları dikiyoruz. Sabahın erken saatlerinden geceye kadar öğrenciler dikmeye yardım ediyor. Küçük adımlarla zafere yaklaşıyoruz" dedi.

Öte yandan, Odessa'da orduya yardım için toplanan eski sanayi ustaları, ordunun ihtiyaçları çerçevesinde boruları keserek dürbün, metalleri birleştirerek tankların ilerlemesini durdurmaya yarayan kirpi gibi askeri teçhizatlar üretti. - KİEV

YORUMLAR
500
Amerika'dan Rusya'yla savaşmak için geldiler, Rus ordusunun tuzağına düştüler: İşte o görüntüler Amerika'dan Rusya'yla savaşmak için geldiler, Rus ordusunun tuzağına düştüler: İşte o görüntüler Ukrayna Savunma Bakanlığı: 'Rusya, 14 bin 400'den fazla askerini kaybetti' Ukrayna Savunma Bakanlığı: 'Rusya, 14 bin 400'den fazla askerini kaybetti'

Ukrayna, Rusya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ukraynalı gönüllüler ordunun ihtiyaçları için dikiş makinesinin başına geçti - Son Dakika


Son Dakika
12:48 İstanbullular dikkat! Hem Belediye Başkanı hem Vali uyardı: 12.00-24.00 arası yoğun kar yağacak
12:45 Mardin'de feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı
12:43 Domuz yuvasına baskın yapan dev ayı, arkasına bakmadan kaçtı
12:42 Amerika'dan Rusya'yla savaşmak için geldiler, Rus ordusunun tuzağına düştüler: İşte o görüntüler
12:41 Başkan Çebi'den geri dönmek isteyen Aboubakar'a hayır
12:40 Harçlıklarını kitap yerine abur cubura harcayınca yazılı özeleştiri verdiler: İşte Dicle ile Ekin kardeşlerin özeleştiri metni
11:48 Arsenal'ın orta saha oyuncusu Thomas Partey, Müslüman oldu!
11:46 Oğlunun sevgilisine tecavüz edip, intiharına neden olan adama hakim de patladı: Karından da mı utanmadın?
11:22 Herkes onun peşinde ama Fenerbahçe üç yılı garantiledi! Serbest kalma bedeli ise çok yüksek
10:29 Rusya: Ukrayna'daki özel operasyonda ilk kez Kinjal hipersonik füzesi kullanıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 12:53:40. #1.13#
SON DAKİKA: Ukraynalı gönüllüler ordunun ihtiyaçları için dikiş makinesinin başına geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement