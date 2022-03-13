Ukraynalı ünlü sanatçı Lviv'de halka moral konseri verdi - Son Dakika
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Ukraynalı ünlü sanatçı Lviv'de halka moral konseri verdi

13.03.2022 20:55
Ukraynalı ünlü sanatçı Lviv'de halka moral konseri verdi

Ukrayna'da ünlü Okean Elzi grubunun solisti Sviatoslav Vakarchuk, Lviv şehrinde halka moral konseri verdi.

Ukrayna'da ünlü Okean Elzi grubunun solisti Sviatoslav Vakarchuk, Lviv şehrinde halka moral konseri verdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 24 Şubat'tan bu yana devam eden saldırıları nedeniyle Ukrayna'da ünlü Okean Elzi grubunun solisti Sviatoslav Vakarchuk, Lviv şehrindeki tren garında halka moral konseri verdi. Gardaki piyanonun başına geçen sanatçı, ünlü parçalarını Ukrayna halkıyla beraber söyledi. Sanatçının bu hareketi büyük beğeni topladı. - LVİV

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Ukrayna, Rusya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ukraynalı ünlü sanatçı Lviv'de halka moral konseri verdi - Son Dakika


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