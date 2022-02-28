Ukraynalı vatandaşlar Polonya sınırında - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarının ardından ülkelerini terk etmek zorunda kalan yüzlerce kişi, Ukrayna- Polonya sınırında bekliyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlendiği askeri operasyonlar 5'inci gününde de devam ediyor. Ukrayna halkı, metro istasyonlarına ve sığınaklara koşarken, birçok kişi de ülkeyi terk etmeye başladı. Ukrayna-Polonya sınırına ulaşan yüzlerce kişi, otobüslerle sınırdan geçerek Ukrayna'dan ayrılıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Ajansı Yüksek Komiseri Filippo Grandi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırılar nedeniyle 500 binden fazla insanın Ukrayna'dan kaçtığını belirtirken, "500 binden fazla mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere kaçtı" ifadelerini kullanmıştı. - KİEV