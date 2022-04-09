Ukraynalılar gözyaşlarıyla Samsun'dan dünyaya seslendi: "Bu savaşı bitirin" - Son Dakika
Üye Girişi

Ukraynalılar gözyaşlarıyla Samsun'dan dünyaya seslendi: "Bu savaşı bitirin"

09.04.2022 15:10
Ukraynalılar gözyaşlarıyla Samsun'dan dünyaya seslendi: "Bu savaşı bitirin"

Kocası 6 yıl önce Donbass'ta Ruslarla yapılan savaşta yaralanan Ukraynalı Zhanna Ostapchuk, gözyaşları içerisinde dünyaya seslenerek savaşın bitirilmesini istedi.

Kocası 6 yıl önce Donbass'ta Ruslarla yapılan savaşta yaralanan Ukraynalı Zhanna Ostapchuk, gözyaşları içerisinde dünyaya seslenerek savaşın bitirilmesini istedi.

Karadeniz Ukraynalılar Derneği tarafından Samsun'da düzenlenen basın açıklamasına 30'a yakın Ukrayna vatandaşı katıldı. Rusya-Ukrayna savaşının ardından Samsun'a yerleşen Ukraynalılar, son dönemde artan sivil katliamlarını durdurmak için Samsun'dan dünyaya seslendiler. Kocası da savaşta yaralanan Ukraynalı Zhanna Ostapchuk, gözyaşları içerisinde dünyaya seslenerek bu savaşın bitirilmesi için çaba sarf etmesi gerektiğini ifade etti.

"Lütfen bu savaşı durdurmak için çaba gösterin"

Gözyaşları içerisinde savaşta yaşadıkları dehşeti anlatan Zhanna Ostapchuk, " Kiev'e yakın İrpin şehrinde yaşıyorduk. Savaşın ilk günlerinden beri oradaydım. Savaşta yakınlarımı kaybettim. Ateş altına tutulanlar oldu. Belli bir dönem sığınaklarda kaldık. İrpin yeni yapılanan bir şehir ve doğası çok güzeldi. Biz her zaman tatil için Buça bölgesine giderdik. Ukrayna'da avukattım. Annem ve babam hala Kiev'e yakın bir şehirde kalıyor. Kendi evimiz tamamen yok oldu. Buça şehrinde çocuk yaşlı demeden herkes öldürülüyor. Eşim şu anda yanımda ama 6 yıl önce o da Donbass bölgesinde savaşta yaralandı. Eşim ayrıca kanser hastası. Bütün dünyaya çağrım; lütfen bu savaşı durdurmak için çaba gösterin. Türkiye'den de isteğimiz. Biz güçlü bir ülkeyiz. Topraklarımız için savaşabiliriz. Türkiye'den her türlü teknik, gıda ve tıbbi yardımı talep ediyoruz. Türk halkına bu zamana kadar verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Gökhan Yiğit: "Kiev'deki depolarım yandı"

Kiev'de eşi ve kızıyla birlikte yaşayan Türk işadamı Gökhan Yiğit, savaşın 5. Günü Türkiye'nin yaptığı ilk tahliye ile Ukrayna'dan çıktıklarını belirterek, "Uzun yıllardır Ukrayna Kiev'de ikamet ediyordum. İşim ve ailem oradaydı. Savaş başladığında da Kiev'deydim. Savaşın 5. gününde Türkiye'nin çabalarıyla ilk tahliyede Romanya sınırına tahliye olduk. Oradan da uçakla Türkiye'ye getirildik. Çok acı ve zor günlerdi. Yakınımızı da kaybettik. Depolarım oradaydı onlar da yandı. Geride kalanların Allah yardımcısı olsun. Tüm dünyanın bu konuya dikkatle yaklaşması ve oradaki savaşın sonlanması adına ne gerekirse yapılmasını rica ederim" diye konuştu.

Dernek adına basın açıklamasını ödeyen Başkan Lıudmyla Shymko ise şunları söyledi:

"Rus birlikleri savaş suçları konusunda sınır tanımıyor. Buça ve İrpin kasabalarının kurtarılması, Rusya'nın Ukrayna halkına karşı işlediği vahşeti gözler önüne sermektedir. İlk bulgular çok korkunç. Buça Belediye Başkanı Anatoly Fedoruk, 280 kişinin toplu mezarlara gömüldüğünü bildirmiştir. Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova'ya göre öldürülen 410 sivil incelenmek üzere Kiev bölgesinden çıkartıldı. Önümüzdeki günlerde kolluk kuvvetleri daha fazla ayrıntıyı ortaya çıkartacak ve Buça katliamının gerçek boyutu daha da netleşecek."

Basın açıklamasında ayrıca Ukraynaca, Rusça, Türkçe "Savaşa hayır, savaşı durdurun, Rusya dur" yazılı pankartlar ve dövizler açılırken, Ukraynalı çocukların savaştan kaçarken getirdiği eşyalar da fotoğraflar ile birlikte yere serildi. - SAMSUN

Ukraynalılar gözyaşlarıyla Samsun'dan dünyaya seslendi: Bu savaşı bitirin
Ukraynalılar gözyaşlarıyla Samsun'dan dünyaya seslendi: Bu savaşı bitirin
Ukraynalılar gözyaşlarıyla Samsun'dan dünyaya seslendi: Bu savaşı bitirin
Ukraynalılar gözyaşlarıyla Samsun'dan dünyaya seslendi: Bu savaşı bitirin
Ukraynalılar gözyaşlarıyla Samsun'dan dünyaya seslendi: Bu savaşı bitirin
Ukraynalılar gözyaşlarıyla Samsun'dan dünyaya seslendi: Bu savaşı bitirin
Ukraynalılar gözyaşlarıyla Samsun'dan dünyaya seslendi: Bu savaşı bitirin
Ukraynalılar gözyaşlarıyla Samsun'dan dünyaya seslendi: Bu savaşı bitirin
Ukraynalılar gözyaşlarıyla Samsun'dan dünyaya seslendi: Bu savaşı bitirin

YORUMLAR
500
Kiev Büyükelçisi Güldere, Türkiye'nin 'Ukrayna meselesinde' en aktif ülkelerden olduğunu söyledi Kiev Büyükelçisi Güldere, Türkiye'nin 'Ukrayna meselesinde' en aktif ülkelerden olduğunu söyledi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Financial Times'a konuştu Açıklaması Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Financial Times'a konuştu Açıklaması

Türkiye, Ukrayna, Samsun, Kiev, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ukraynalılar gözyaşlarıyla Samsun'dan dünyaya seslendi: 'Bu savaşı bitirin' - Son Dakika


Son Dakika
15:10 Yanlış hesap jandarmadan döndü: Sosyal medyadan uyuşturucu satmaya çalıştığı kişi jandarma çıkınca kaçamadı
15:08 Jirinovski'nin cenazesinde olağanüstü güvenlik önlemleri: Putin salondayken Jirinovski'nin akrabaları dahi salona alınmadı
15:04 AK Partili Göksu'ya İBB sözcüsünden yanıt geldi: İBB'yi onlar yönetseydi öğrenci akbili 249 TL olacaktı
14:54 Eşinden kalan saatleri 15 milyona sattığı iddia edilmişti! Ece Erken isyan etti, hesabındaki parayı yayınladı
14:42 İkisi de polis olan gelin ve damada takılan takı herkesi gülümsetti
14:29 Karabük'te heyelan yolu ikiye bölünce, 2 ev zarar gördü
14:27 Fenerbahçe Divan seçiminde panik anları: Bir üye fenalaşınca Ali Koç yanına koştu
14:22 Bu hikaye yarım kalmayacak: Ünlü çift, 18 yıl sonra bir kez daha nişanlandı
14:19 Aslı Enver çok mutlu: Sevgilisi ve müstakbel kayınvalidesiyle yemek yedi
14:05 Amerikan gazetesi yazdı: Ruslar akın akın Türkiye'ye geliyor, aynı anda 4 daire satın alıyor! Amaçları vatandaş olmak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 15:23:38. #1.13#
SON DAKİKA: Ukraynalılar gözyaşlarıyla Samsun'dan dünyaya seslendi: "Bu savaşı bitirin" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement