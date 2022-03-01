Ukraynalılar, Mersin'den tüm dünyaya 'savaşa hayır' diye haykırdı - Son Dakika
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Ukraynalılar, Mersin'den tüm dünyaya 'savaşa hayır' diye haykırdı

01.03.2022 16:38
Ukraynalılar, Mersin'den tüm dünyaya 'savaşa hayır' diye haykırdı

MERSİN (İHA) – Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 6'ncı gününde devam ederken, Mersin'de yaşayan Ukraynalılar tüm dünyaya 'savaşa hayır' diye seslendi.

MERSİN (İHA) – Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 6'ncı gününde devam ederken, Mersin'de yaşayan Ukraynalılar tüm dünyaya 'savaşa hayır' diye seslendi. Ukrayna ve Türk bayrakları açarak, savaşın bir an önce bitmesini isteyen Ukraynalılara, Rus vatandaşları da destek verdi. "Bu savaşın kazananı olmayacak. Yarın olmayacak" diye haykıran Ukraynalılar, savaştan sadece kendi ülkelerinin değil, tüm dünyanın etkileneceğini söylediler.

Mersin'de yaşayan Ukraynalılar, merkez ilçe Mezitli Belediyesi Demokrasi Meydanında toplanarak, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşa karşı tepkilerini dile getirdiler. Mersin Ukraynalılar Kültür ve Eğitim Derneği öncülüğünde bir araya gelen Ukraynalılara, başta Rusya vatandaşları olmak üzere Kırgızlar, Kazaklar, Belarus vatandaşları ve Türkler de destek verdi. Bazılarının çocuklarıyla katıldıkları eylemde Ukrayna ve Türk bayrakları açan grup, seslerinin duyulmasını istedi. Sloganlar ve pankartlarla 'savaşa hayır' diyen Ukraynalılardan bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.

"1-2 yaşında çocuklar ölüyor"

Grup adına bir konuşma yapan Mersin Ukraynalılar Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Galina Vezeluha, böyle acı bir günde kendilerine destek olan herkese teşekkür etti. Ukrayna, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Belarus vatandaşları olarak bir araya geldiklerini söyleyen Vezeluha, "Şu an Ukrayna'da acı durumlar yaşıyoruz. Orada halk yer altında kaldı, metroda kadınlar doğum yapıyorlar, çok acı. 1-2 yaşında çocuklar ölüyor. Bu, gerçek bir durum. Bu savaşa 'hayır' dememiz gerekiyor, çünkü bu çocukların nesli çok kötü olacak. Bu savaşta sadece Ukrayna değil, gelecekte mahrum kalacak çok ülke olacak. Harkov şu anda 2. Dünya Savaşı'ndaki duruma geldi, hastaneler, bütün havalimanları bombalandı. Harkov'da şimdi çok acı bir durum var. Kiev'de ülkenin en büyük çocuk hastanesi bombalandı ve çalışamayacak duruma geldi. Herkes Ukrayna'nın kuzey tarafına kaçmış ama şimdi orayı bombalıyorlar. Bunlar asker değil, sivil insanlar. Burada gördüklerinizin yarısının akrabaları, babaları, anneleri, çocukları orada kalmış. Yarı yolda kalmışlar, buraya gelmiyorlar, geri gidemiyorlar. Herkes kendi ülkesinde insanlara söylesin, bu durum hiç kimseye gerekmiyor. Hepimizin birlikte bu savaşa karşı durmamız lazım" dedi.

Türkiye'ye ve Türklere minnettar olduklarını vurgulayan Vezeluha, Ukrayna Büyükelçiliği desteğiyle ülkedeki halk ve askerler için yardım kampanyası başlattıklarını, özellikle çocukların yemek, içecek ve bez gibi ihtiyaçlarının çok fazla olduğunu söyleyerek, herkesten yardım istedi.

"Bu savaşta kazanan olmayacak. Bütün dünya bizi duysun, savaşa hayır"

25 yıldır Türkiye'de yaşadığını ve aynı zamanda Türk vatandaşı olduğunu söyleyen Ukraynalı Irina Zengin de "Şu anda nükleer savaş kapının eşiğinde. Dünya ikiye bölündü; iyilik ve kötülük, aydınlık ve karanlık. Bu yüzden biz buradayız. Şimdi insanlar kendi politik görüşlerine, uyruğuna, dinine göre değil, vicdana göre taraf seçsin. Çünkü bu savaşta kazanan olmayacak. Yarın olmayacak. Bu sadece Ukrayna'nın savaşı değildir. Türk halkına çok teşekkür ediyorum, çünkü gerçekten sizden gerçek bir destek görüyoruz. Allah sizden razı olsun. Savaşa hayır. Bütün dünya bizi duysun, savaşa hayır" diye konuştu.

"Rusya Putin değil, Putin de Rusya değil"

Rus vatandaşı Aleksey Nikiforov ise "Ben Rus vatandaşıyım. Şunu anlıyoruz ki, ne Rusya'ya ne Ukrayna'ya savaş gerekiyor. Rusya Putin değil, Putin de Rusya değil. Savaşın hemen bitmesini çok istiyoruz. Bize barış gerek. Herkese barış gerek. Bütün dünyaya barış gerek" ifadelerini kullandı.

Ukraynalılar, açıklamaların ardından bir süre 'savaşa hayır' sloganı atarken, Mersin polisi de geniş güvenlik önlemi aldı. - MERSİN

Ukraynalılar, Mersin'den tüm dünyaya 'savaşa hayır' diye haykırdı
Ukraynalılar, Mersin'den tüm dünyaya 'savaşa hayır' diye haykırdı
Ukraynalılar, Mersin'den tüm dünyaya 'savaşa hayır' diye haykırdı
Ukraynalılar, Mersin'den tüm dünyaya 'savaşa hayır' diye haykırdı
Ukraynalılar, Mersin'den tüm dünyaya 'savaşa hayır' diye haykırdı
Ukraynalılar, Mersin'den tüm dünyaya 'savaşa hayır' diye haykırdı
Ukraynalılar, Mersin'den tüm dünyaya 'savaşa hayır' diye haykırdı
Ukraynalılar, Mersin'den tüm dünyaya 'savaşa hayır' diye haykırdı
Ukraynalılar, Mersin'den tüm dünyaya 'savaşa hayır' diye haykırdı
Ukraynalılar, Mersin'den tüm dünyaya 'savaşa hayır' diye haykırdı
Ukraynalılar, Mersin'den tüm dünyaya 'savaşa hayır' diye haykırdı
Ukraynalılar, Mersin'den tüm dünyaya 'savaşa hayır' diye haykırdı
Ukraynalılar, Mersin'den tüm dünyaya 'savaşa hayır' diye haykırdı
Ukraynalılar, Mersin'den tüm dünyaya 'savaşa hayır' diye haykırdı
Ukraynalılar, Mersin'den tüm dünyaya 'savaşa hayır' diye haykırdı
Ukraynalılar, Mersin'den tüm dünyaya 'savaşa hayır' diye haykırdı
Ukraynalılar, Mersin'den tüm dünyaya 'savaşa hayır' diye haykırdı
Ukraynalılar, Mersin'den tüm dünyaya 'savaşa hayır' diye haykırdı
Ukraynalılar, Mersin'den tüm dünyaya 'savaşa hayır' diye haykırdı
Ukraynalılar, Mersin'den tüm dünyaya 'savaşa hayır' diye haykırdı

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Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Mersin, Rusya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ukraynalılar, Mersin'den tüm dünyaya 'savaşa hayır' diye haykırdı - Son Dakika


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