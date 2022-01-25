Bakan Adil Karaismailoğlu: "İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Bakanlığımıza bağlı Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz devam... - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferlerinin sabaha kadar ücretsiz şekilde devam edeceğini bildirdi.

Bakan Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Bakanlığımıza bağlı Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz devam edecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA