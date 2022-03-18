Ülker ürünleri, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki tüketicilerle buluşuyor - Son Dakika
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Ülker ürünleri, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki tüketicilerle buluşuyor

18.03.2022 10:51
Ülker ürünleri, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki tüketicilerle buluşuyor

Ülker ürünleri, eStar uzmanlığı ve Amazon güvencesiyle Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki tüketicilerle buluşuyor.

Ülker ürünleri, eStar uzmanlığı ve Amazon güvencesiyle Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki tüketicilerle buluşuyor.

Geçtiğimiz yıl Ülker ve Godiva ürünlerini Avrupalı tüketicilerin beğenisine sunan eStar, şimdi de Ülker ürünlerini Birleşik Arap Emirlikleri'nde satışa sunuyor. Sevilen ürünlerini tüketicilerine Amazon güvencesiyle ulaştıran eStar, coğrafi genişleme stratejisi çerçevesinde operasyonlarına yılın ilk çeyreğinde Orta Doğu ülkelerini, ikinci çeyreğinde de ABD'yi ekleyecek.

2021 yılında onlarca Ülker ürününü Amazon Avrupa'da açılan online "Ülker Shop" mağazası aracılığıyla İtalya, İspanya, Hollanda, Fransa ve Almanya'da tüketicilerin beğenisine sunan eStar, operasyonlarına Birleşik Arap Emirlikleri'yle (BAE) devam ediyor. Yıldız Holding'in online kanal satış şirketi eStar, Ülker'in çikolata, bisküvi, şekerleme, sakız olmak üzere 3 kategorideki ürünlerini güvenilir teslimat seçenekleriyle MENA bölgesindeki tüketicileriyle buluşturuyor. eStar Global Genel Müdürü Sadem Pehlivan, geçen sene Avrupa'daki birçok tüketici grubuna ulaşma fırsatı bulduklarını belirterek şimdi de yine Amazon'un geniş bir müşteri portföyü sunan global ağından faydalanarak operasyonlarını MENA bölgesine genişlettiklerini ifade etti.

Pazar genişlemesi devam ediyor

Coğrafi genişleme stratejisi çerçevesinde eStar'ın pazarlarını geliştirmeye devam edeceğini vurgulayan Pehlivan: "Ülker Shop ürünlerini Amazon platformundan başlayarak, gelişen altyapı imkanları doğrultusunda, Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanı sıra tüm Kuzey Afrika ülkelerinde ve ABD'de de satışa sunmayı hedefliyoruz. MENA operasyonunun ilk ayağı olan BAE'de satışları mart ayında başlatırken, ABD için ise yılın ikinci çeyreğini öngörüyoruz. Bu ülkelerdeki online satışlarda müşterilerimizin tüm e-ticaret tedarik ve pazarlama operasyonlarını biz yürütüyoruz" dedi.

eStar Global Operasyonlar Lideri Kunter Aşkın, faaliyetlerindeki gelişmeleri şu sözlerle özetledi: "eStar Global olarak, global pazarlarda ürünleriyle müşterinin ilgi ve takdirini kazanan markalarımızı, doğru iletişimle ve kaliteden ödün vermeden, tüketicilerimizle buluşturma hedefimizin sıradaki adımını da atmaktan mutlu ve gururluyuz. Uzman ekibimiz sayesinde, farklı bölgelerdeki operasyonel, müşteri beklentileri ve regülatif kural ve kaidelerin oluşturduğu farklılaşmaların üstesinden başarıyla geldiğimizi düşünüyoruz. Sektörümüzde, olabildiğince fazla coğrafyada online operasyonları hakkıyla gerçekleştirebilme kapasitesine sahip olmak adına gereken deneyim ve birikimi kazanma yolunda öncü adımları atmak bizim için çok önemli"

eStar online ticaretin her alanında var

eStar, markaları e-ticaret ekosistemine taşıma ve e-ticarete özel ürün ve hizmetler sunma misyonuyla Yıldız Holding bünyesinde 2019 yılında kurulurken, Yıldız Holding markaları dışında da e-ticaret yapmak isteyen şirket ve markalara, kanala özel olarak kurduğu uzman ekiplerle hizmet veriyor ve hem global hem de yerel birçok pazaryerinde müşterilerinin tüm e-ticaret tedarik ve organizasyonunu üstleniyor. Ek olarak godiva.com.tr'nin tüm pazarlama ve operasyon süreçlerini de yönetiyor. - İSTANBUL

Ülker ürünleri, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki tüketicilerle buluşuyor

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Birleşik Arap Emirlikleri, Tam Gemi Şok Denemeleri, Yıldız Holding, Amazon, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ülker ürünleri, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki tüketicilerle buluşuyor - Son Dakika


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