Kütahya Ülkü Ocakları'ndan aşure ikramı - Son Dakika
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Kütahya Ülkü Ocakları'ndan aşure ikramı

21.08.2022 16:53
Kütahya Ülkü Ocakları'ndan aşure ikramı

Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanlığı, Muharrem ayı vesilesiyle aşure ikramında bulundu.

Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanlığı, Muharrem ayı vesilesiyle aşure ikramında bulundu.

Cumhuriyet Caddesi Karagöz Cami önünde gerçekleştirilen aşure etkinliğine Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy,Kütahya Belediye Başkan Yardımcıları Ömer Köse ve Ertuğrul Cevahir,TÜRKAV Kütahya Şube Başkanı Ünal Türe ve Türkiye Kamu-Sen'e bağlı şube başkanları, Belediye Kütahyaspor Başkanı Erdoğan Çolak ve çok sayıda ülkücü ve vatandaş katıldı.

Muharrem ayının paylaşmanın, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin ön plana çıktığı önemli bir ay olduğunu belirten Ülkü Ocakları İl Başkanı İlker Bükni, "Muharrem ayı paylaşma, dayanışma, birlik ve beraberliğin pekişmesine vesile olan önemli bir ay. Biz de Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İl Başkanlığı olarak vatandaşlarımıza, bu ayın olmazsa olmaz sembollerinden aşure ikramında bulunduk. Bu vesile ile Türk İslam aleminin Muharrem ayını bir kez daha kutluyorum. Cenab-ı Allah bizleri birlik ve beraberlikten ayırmasın. Aşure etkinliğimizin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Caddesi, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya Ülkü Ocakları'ndan aşure ikramı - Son Dakika

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