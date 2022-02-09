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Uludağ'da karların altında kalan araçlar iş makinesiyle kurtarıldı - Son Dakika

Uludağ'da karların altında kalan araçlar iş makinesiyle kurtarıldı

09.02.2022 14:56
Uludağ'da karların altında kalan araçlar iş makinesiyle kurtarıldı

Uludağ'da başlayan karla birlikte araçlar metrelerce karın altında mahsur kaldı.

Uludağ'da başlayan karla birlikte araçlar metrelerce karın altında mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar iş makinesiyle kurtarıldı.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da yağan son karla birlikte kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu. Uludağ'da araçlarını park eden tatilciler araçlarının tamamen karla kaplı olduğunu gördü. Araçlarını çıkartmak için Bursa Büyükşehir Belediyesinden yardım istedi. Belediyeye ekipleri ise karların altında mahsur kalan araçları dozerle halat yardımıyla çekerek kurtardı. - BURSA

Uludağ'da karların altında kalan araçlar iş makinesiyle kurtarıldı
Uludağ'da karların altında kalan araçlar iş makinesiyle kurtarıldı

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Uludağ, Bursa, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Uludağ'da karların altında kalan araçlar iş makinesiyle kurtarıldı - Son Dakika


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