Ulus Dağı'nda mahsur kaldı, off-roadçılar karları aşıp yardıma koştu - Son Dakika

Balıkesir'de kar kalınlığının yaklaşık 2 metreyi bulduğu Ulus Dağı'nda mahsur kalan off-roadçının yardımına diğer off-road ekipleri koştu.

TRT verici istasyonuna da ulaşım hizmeti veren Sındırgı Offroad Kulübü üyesi İsmail Karataş, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bulunan 1974 rakımlı Ulus Dağı'nın zirvesinde mahsur kaldı. Arkadaşlarından yardım isteyen Karataş'ın imdadına kardeşi Salih Karataş koştu. Yola çıkan Salih Karataş, "Sındırgı off-road ekibi olarak 1974 rakımlı Ulus Dağı'na İsmail Karataş'ı kurtarmaya gidiyoruz" dedi.

Off-road araçları ile zorlu bir yolculuk sonrasında zirveye ulaşan ekip, karla kaplı diğer aracı kurtaramadı. Sürgün yapması ve havanın kararması ile geceyi Ulus Dağı'nda geçiren ekip, sabah saatlerinde iki aracı da kurtararak merkeze geldi. - BALIKESİR