'Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü' nde yürüyüş yapıldı - Son Dakika

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında Bağlarbaşı Caddesi'nden, Gaziosmanpaşa Meydanı'na pankartlı bisiklet turu ve yürüyüş gerçekleştirildi. Gaziosmanpaşalı kadınlar ise farkındalık amacıyla vatandaşlara "Şiddete Hayır" logolu kahve dağıttı.

25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı tarafından etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte Bağlarbaşı Caddesi'nden, Gaziosmanpaşa Meydanı'na pankartlı bisiklet turu ve yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşe katılan kadınlar, "Sağlıklı Aile Güçlü Toplum, Kadın Hayatın Yarısıdır Yarım Kalma" yazılı pankartlar açtı. Yürüyüş Gaziosmanpaşa Meydanı'nda son buldu. Meydanda kurulan Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Farkındalık Çadırlarında, İçişleri Bakanlığı Kadın Acil Destek İhbar Sistemi'nin (KADES) tanıtımı ile bilinçlendirme çalışmaları yapıldı. Öte yandan "Şiddetsiz Bir Dünya Hayal Ediyorum" adlı resim sergisine de vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik kapsamında Gaziosmanpaşalı kadınlar, meydanda vatandaşlara "Şiddete Hayır" logolu bardaklarda kahve ikram etti. Etkinliğe Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Şiddetsiz huzurlu mutlu bir ülkede yaşamak istiyoruz"

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta burada yaptığı konuşmada şiddetin her türlüsüne "HAYIR" dedi. Şiddetsiz mutlu ve huzurlu bir ülkede yaşamak istediğini dile getiren Usta: "Kadınlarımıza yönelik yapılan şiddetlere hayır eylemi yapıldı. Bir yürüyüş yaptık. Akabinde meydanımızda kadınla ilgili olan STK'larımızın bir organizasyonuyla çadır açtık buraya. Kadına yönelik şiddete okullarda yapılan öğrencilerimizin resimlerini sergiledik. Aynı zamanda ortak yapılan çalışmaların burada somut örneklerini gördük. Örneğin KADES'in, Aile Danışma Merkezi'nin Beyaz Ev projesini birlikte ilçemizde kadına şiddetle ilgili yaptığı projelerle ilgili sonuçlarını burada izledik. Sonuç itibariyle her şey güzellik için, mutluluk için ve her şey kadınlar için. Bunun için de şiddete hayır diyoruz. Şiddetin her türlüsüne hayır. Şiddeti uygulayanların her birine hayır diyoruz. Şiddetsiz huzurlu mutlu bir ülkede yaşamak istiyoruz" diye konuştu.

"Kadına yönelik şiddetle mücadele de ulusal eylem kapsamında 6 Bakanlığımızın işbirliği var"

Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı'nda Sosyolog olarak görev alan Gülsüm İslamoğlu, Kaymakamlığın "Beyaz Ev" projesini anlattı. Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 2 sene önce başlatılan projede şiddet uygulayan kişilere adli kontrol verilerek psiko eğitime katılmalarını zorunlu kılındığını ifade eden İslamoğlu şöyle konuştu: "Denetimli serbestlik ile eğitime gelen erkeklerin ikinci kez eşine şiddet uyguladığı noktasında herhangi bir kaydı oluşmamıştır. Bizim en büyük başarımız buydu. Kadına yönelik şiddetle mücadele de ulusal eylem kapsamında 6 Bakanlığımızın işbirliği var. Bu bakanlıkları Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı olarak tek bir çatı altına topladık. Her bakanlığın ilçe müdürlükleri kapsamında çalışmalarımız iki ayrı çadırda sergiledik. Beyaz Ev projesi adı altında bizler buradayız. Aile Danışma Merkezi'miz yine buradalar. Yani biz ilçe olarak şiddetle topyekün mücadele ediyoruz aslında" dedi.

"Türk toplumun yapısına uymayan bir şey bu"

Etkinliğe katılan İslam Demirel ise, kadınlara yönelik şiddete karşı olduğunu belirterek "Kadınlarımız insandır ama erkeklerimiz de insanoğludur. Kadınlar olmasa erkekler çok zor durumda kalır. Dolayısıyla kadınlar bizim için baş tacıdır. Aslında kadın ve erkek bir arada olduğu zaman dünya amacına ulaşır. Kadınlar bizim için çok değerli. Türk toplumun yapısına uymayan bir şey bu. Biz kesinlikle kadınlara şiddete karşıyız. Kadınlara kesinlikle el kaldırmamalıyız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL