Ümraniye'de Dünya Yetimler Günü'nde "Ramazan Çocuk Şenliği" etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Ümraniye'de Dünya Yetimler Günü'nde "Ramazan Çocuk Şenliği" etkinlikleri düzenlendi

17.04.2022 09:46
Ümraniye'de Dünya Yetimler Günü'nde "Ramazan Çocuk Şenliği" etkinlikleri düzenlendi

Ümraniye Belediyesi ve İHH İnsani Yardım Vakfı Ümraniye Temsilciliği, Dünya Yetimler Günü'nde, "Ramazan Çocuk Şenliği" etkinliği düzenledi.

Ümraniye Belediyesi ve İHH İnsani Yardım Vakfı Ümraniye Temsilciliği, Dünya Yetimler Günü'nde, "Ramazan Çocuk Şenliği" etkinliği düzenledi. Çocuklar, etkinlikten sonra Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Ümraniye Kaymakamı Cengiz Ünsal ile beraber iftar yaptı.

Ümraniye Belediyesi ve İHH İnsanı Yardım Vakfı Ümraniye Temsilciliği, Dünya Yetimler Günü'nde "Ramazan Çocuk Şenliği" etkinlikleri düzenledi. Düzenlenen şenlikte, Hacivat ve Karagöz'ün sergilediği gösteriyle eğlenen çocuklar, Mehteran ekibinin verdiği müzik ziyafetine de eşlik etti. Doyasıya eğlenen çocuklar, Ümraniye Nikah Sarayı'nda Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Ümraniye Kaymakamı Cengiz Ünsal ile beraber iftar yaptı. Masaları tek tek dolaşan Başkan Yıldırım, çocuklarla sohbet etti.

"Küçücük bir noktada ne kadar büyük bir coşku var"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Gençlik burada, çocuklarımız burada, aileler burada. Ümraniye'mizin en önemli caddelerinden biri olan Alemdağ Caddesi'nin küçücük bir noktasında ne kadar büyük bir coşku var. Savaşsız bir dünya istiyoruz. Bizde birlik beraberlik var. Birde Ramazan ayına bunun denk gelmesi Türk milletinin gücünü ortaya çıkardı. Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde dünya bir kere daha anladı ki devlet adamlığı ile liderliği ile 'savaşa hayır' sloganı ile dünyaya örnek bir insan oldu. Başta Ümraniyeli vatandaşlarımız olmak üzere tüm milletimizin Ramazanını tebrik ediyorum. Şimdiden hayırlı kandiller, hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.

"Çocuklar için çok güzel bir etkinlik oldu"

Etkinliğe katılan Ayşe Demir isimli bir vatandaş ise, "Çok güzel bir etkinlik oldu. Sevindik, mutlu olduk. Çocuklar için çok güzel bir etkinlik oldu. Çocuklar da sevindi biz de sevindik. İyi ki gelmişiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Ümraniye'de Dünya Yetimler Günü'nde Ramazan Çocuk Şenliği etkinlikleri düzenlendi
Ümraniye'de Dünya Yetimler Günü'nde Ramazan Çocuk Şenliği etkinlikleri düzenlendi
Ümraniye'de Dünya Yetimler Günü'nde Ramazan Çocuk Şenliği etkinlikleri düzenlendi
Ümraniye'de Dünya Yetimler Günü'nde Ramazan Çocuk Şenliği etkinlikleri düzenlendi
Ümraniye'de Dünya Yetimler Günü'nde Ramazan Çocuk Şenliği etkinlikleri düzenlendi
Ümraniye'de Dünya Yetimler Günü'nde Ramazan Çocuk Şenliği etkinlikleri düzenlendi

YORUMLAR
500
Ümraniye'de tartıştığı müşteriye keserle saldırdı Ümraniye'de tartıştığı müşteriye keserle saldırdı 17 Nisan 2022 Tv8 Yayın Akışı 17 Nisan 2022 Tv8 Yayın Akışı

İsmet Yıldırım, Ümraniye, Çocuk, İHH, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ümraniye'de Dünya Yetimler Günü'nde 'Ramazan Çocuk Şenliği' etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
09:47 Nihat Hatipoğlu'na ''photoshop yapan kadınlar'' sorusu soruldu! Verdiği yanıt, canlı yayına damga vurdu
09:19 Ukrayna'nın esir aldığı Medvedçuk'un eşi bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
09:17 Rusya'nın ele geçirip bıraktığı köyde kimyasal silah kalıntıları bulunduğu öne sürüldü
09:15 Ebru Polat sevgilisinin ayaklarını yıkayıp itiraf etti: Kim demiş ayıp diye, ben yıkarım
09:13 Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle İstanbul'da birçok ilçede yollar trafiğe kapatıldı
09:11 Meteoroloji uyardı! Trakya ve Marmara için yağış geliyor
00:58 Yaşadığı sakatlık nedeniyle gözyaşları içinde karşılaşmayı terk etmişti! Pelkas'ın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
00:33 Millet İttifakı'na destek vereceğini açıklayan Muharrem İnce, sadece tek bir konu için söz istedi
23:47 Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'i hangi takımın istediğini açıkladı
23:38 Arda Güler'in attığı penaltının detaylarını İsmail Kartal paylaştı: Miguel Crespo ile haber yolladım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 09:57:03. #1.11#
SON DAKİKA: Ümraniye'de Dünya Yetimler Günü'nde "Ramazan Çocuk Şenliği" etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement