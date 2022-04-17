Ümraniye'de Dünya Yetimler Günü'nde "Ramazan Çocuk Şenliği" etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

Ümraniye Belediyesi ve İHH İnsani Yardım Vakfı Ümraniye Temsilciliği, Dünya Yetimler Günü'nde, "Ramazan Çocuk Şenliği" etkinliği düzenledi. Çocuklar, etkinlikten sonra Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Ümraniye Kaymakamı Cengiz Ünsal ile beraber iftar yaptı.

Ümraniye Belediyesi ve İHH İnsanı Yardım Vakfı Ümraniye Temsilciliği, Dünya Yetimler Günü'nde "Ramazan Çocuk Şenliği" etkinlikleri düzenledi. Düzenlenen şenlikte, Hacivat ve Karagöz'ün sergilediği gösteriyle eğlenen çocuklar, Mehteran ekibinin verdiği müzik ziyafetine de eşlik etti. Doyasıya eğlenen çocuklar, Ümraniye Nikah Sarayı'nda Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Ümraniye Kaymakamı Cengiz Ünsal ile beraber iftar yaptı. Masaları tek tek dolaşan Başkan Yıldırım, çocuklarla sohbet etti.

"Küçücük bir noktada ne kadar büyük bir coşku var"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Gençlik burada, çocuklarımız burada, aileler burada. Ümraniye'mizin en önemli caddelerinden biri olan Alemdağ Caddesi'nin küçücük bir noktasında ne kadar büyük bir coşku var. Savaşsız bir dünya istiyoruz. Bizde birlik beraberlik var. Birde Ramazan ayına bunun denk gelmesi Türk milletinin gücünü ortaya çıkardı. Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde dünya bir kere daha anladı ki devlet adamlığı ile liderliği ile 'savaşa hayır' sloganı ile dünyaya örnek bir insan oldu. Başta Ümraniyeli vatandaşlarımız olmak üzere tüm milletimizin Ramazanını tebrik ediyorum. Şimdiden hayırlı kandiller, hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.

"Çocuklar için çok güzel bir etkinlik oldu"

Etkinliğe katılan Ayşe Demir isimli bir vatandaş ise, "Çok güzel bir etkinlik oldu. Sevindik, mutlu olduk. Çocuklar için çok güzel bir etkinlik oldu. Çocuklar da sevindi biz de sevindik. İyi ki gelmişiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL