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Ümraniye'de kadına yönelik şiddete 'hayır' denildi - Son Dakika

Ümraniye'de kadına yönelik şiddete 'hayır' denildi

26.11.2021 09:53
Ümraniye'de kadına yönelik şiddete 'hayır' denildi

Ümraniye Belediyesi kadınlara yönelik şiddetin önlenmesine yönelik panel düzenledi.

Ümraniye Belediyesi kadınlara yönelik şiddetin önlenmesine yönelik panel düzenledi. Panelde, şiddetin hukuki ve psikolojik yönleri ele alınarak kadına karşı şiddete 'hayır' denildi.

Ümraniye Belediyesi, kadınların gördüğü cinsel, fiziksel, psikolojik şiddetlerin konuşulduğu bir panel düzenledi. Panele, Avukat Özlem Koçak Süren, Psikolojik Danışman Hanife Kesen, Psikolog Sümeyra Şimşek Set konuşmacı olarak katıldı. Panelde kadınların gördüğü fiziksel, cinsel, psikolojik şiddetler ve çözümleri konuşuldu. Paneli, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'da takip etti.

Kadına şiddete karşı gerçekleştirilen panelde konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Kadına yönelik şiddet, ülkelerin öncelikli çözmesi gereken problemler arasındadır. Kadına yönelik şiddet, kadınların onuruna, bedensel ve ruhsal bütünlüğüne, ailelere, toplumlara ve gelecek nesillere ciddi anlamda zarar veren bir olgu olarak karşımıza çıkıyor. Bugüne kadar kadınların şiddet konusu başta olmak üzere her alandaki hak arama mücadelesinde hep yanlarında olduk. Çünkü fıtrat gereği, bize İslam'ın öğretisi gereği ve emri gereği. Bundan sonra da inşallah hep yanlarında olacağız" dedi. - İSTANBUL

Ümraniye'de kadına yönelik şiddete 'hayır' denildi
Ümraniye'de kadına yönelik şiddete 'hayır' denildi
Ümraniye'de kadına yönelik şiddete 'hayır' denildi
Ümraniye'de kadına yönelik şiddete 'hayır' denildi

İsmet Yıldırım, Özlem Koçak, Ümraniye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ümraniye'de kadına yönelik şiddete 'hayır' denildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümraniye'de kadına yönelik şiddete 'hayır' denildi - Son Dakika
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