Ümraniye'de kar üstünde horon keyfi - Son Dakika

Ümraniye'de bir grup vatandaş, yerleri kaplayan bembeyaz karın üstünde horon oynayıp doyasıya eğlendi. O renkli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı mega kenti beyaz bürüdü. Dün gece saatlerinde Ümraniye'de etkili olan kar yağışıyla bir grup vatandaş sokağa çıkarak Karadeniz'in yöresel müziği eşliğinde horon çekip keyifli vakit geçirdi. Renkli görüntülerin yaşandığı o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL