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Üniversite öğrencileri bakıma muhtaç yaşlıların eli ayağı oldu - Son Dakika

Üniversite öğrencileri bakıma muhtaç yaşlıların eli ayağı oldu

19.12.2021 11:15
Üniversite öğrencileri bakıma muhtaç yaşlıların eli ayağı oldu

Erzincan'da üniversite öğrencisi gençler, ziyarete gittikleri yaşlıların evlerini ve bahçelerini temizleyip ihtiyaçlarını karşılıyor.

Erzincan'da üniversite öğrencisi gençler, ziyarete gittikleri yaşlıların evlerini ve bahçelerini temizleyip ihtiyaçlarını karşılıyor.

Erzincan'da bir grup gönüllü genç, başlattıkları sosyal sorumluluk projesi kapsamında belirledikleri yardıma muhtaç 20 yaşlı vatandaşın evine 6-7 kişilik gruplar halinde temizliğe gidiyor. 100 üniversite öğrencisi, örnek bir proje sergileyerek önceden tespit edilen yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyor. Gençler, evdeki işleri tamamladıktan sonra demledikleri çay eşliğinde büyükleri ile sohbet edip hayır dualarını alıyorlar. Erzincan Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği öncülüğünde başlatılan projenin kış boyunca zaman zaman devam edeceği bildirildi.

Evinde temizlik yapılan 86 yaşındaki Mustafa Cebre, yapılan yardımdan dolayı çok memnun olduğunu ifade ederek, "Böyle nesiller yetiştirin. Öyle bir nesil yetiştirin ki hem millete, memlekete itaatli olsun. Hiç tanımadığımız adamlar geldi evimizi barkımızı temizliyor. Yaşlıyız diye hürmet ediyorlar. Siz de büyüklerinize, düşkünlere, kimsesizlere, fakirlere, yaşlılara yardımda bulunun ki Allah'ta size yardım etsin. Evimizi barkımızı sildi süpürdüler, her tarafı çiçek gibi yaptılar. Allah bunların muradını versin, istediklerini versin. Hepsinden Allah razı olsun. Eşim 98 yaşında ve bu evde yalnız ikimiz yaşıyoruz. Bu hanım kızlarımız geldiler, bizlere hizmet ettiler. İçeriyi dışarıyı temizleyip gül gülistan ettiler. 16 senedir bu evde yaşıyoruz ama artık gücümüz yetmediği için her işi yapamıyoruz. İnşallah yine gelirler" dedi.

Yardıma giden üniversite öğrencilerinden Dilek Duman, "Burada dedemizin ve nenemizin ihtiyacı olan temizliğini, bahçesinin temizliğini, evinin temizliğini yaptık. Elimizden geldiği kadar onların gönüllerine bir nebze olsun dokunabildiysek mutlu oluruz. Hayır dualarını aldık. Gençler olarak söylemek istediğim yaşlılarımızı, kimsesizleri, çocukları kesinlikle yardımsız bırakmayalım, onların bir eli olalım" diye konuştu.

Aslı Çolak adlı öğrenci de gençlerin bu gibi sosyal sorumluluk projelerinde bulunmaları gerektiğini belirterek, "Yaşlılarımıza yardımcı olmak için geldik. Bahçesini temizledik, evinin bir takım ihtiyaçlarını giderdik. İleride bizler de yaşlanacağız ve şimdi onların halinden anlamamız gerekiyor. Üniversite öğrencilerinin derslerinden ayrı kalan vakitlerini bu şekilde değerlendirmelerini öneriyorum" ifadelerini kullandı.

Erzincan Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Kocatürk, bu gibi faaliyetlerin devam edeceğini söyleyerek, "12 yıldır yaşlımıza, engellilerimize, yetim çocuklarımıza yardım ediyoruz. Bu ay da bir çalışma yapalım dedik. Erzincan genelinde 20 aile ve 100 gönüllü gençle beraber aileler ziyaret edildi. Onların bahçe bakımı, kış nedeniyle evlerinin temizliği, onlarla sohbet, onlarla güzel vakit geçirmek istedik. Bugün Mustafa dedenin yanına geldik. Bol bol hayır duasını aldık. İnşallah bizim gibi gönüllüler örnek çalışmalar yapar" dedi. - ERZİNCAN

Üniversite öğrencileri bakıma muhtaç yaşlıların eli ayağı oldu
Üniversite öğrencileri bakıma muhtaç yaşlıların eli ayağı oldu
Üniversite öğrencileri bakıma muhtaç yaşlıların eli ayağı oldu
Üniversite öğrencileri bakıma muhtaç yaşlıların eli ayağı oldu
Üniversite öğrencileri bakıma muhtaç yaşlıların eli ayağı oldu
Üniversite öğrencileri bakıma muhtaç yaşlıların eli ayağı oldu
Üniversite öğrencileri bakıma muhtaç yaşlıların eli ayağı oldu

Üniversite, Erzincan, Mevla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Üniversite öğrencileri bakıma muhtaç yaşlıların eli ayağı oldu - Son Dakika


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