Üniversiteli gençlerden aşevi projesine destek - Son Dakika
Üye Girişi

Üniversiteli gençlerden aşevi projesine destek

21.04.2022 10:12
Üniversiteli gençlerden aşevi projesine destek

Uşak Belediyesi'nin başlattığı çağrı ile yeni yüzüne kavuşmaya hazırlanan Uşşak Aşevi için şehrin ileri gelenleri ve hayırseverlerin desteğiyle başlatılan kampanyaya, Uşak Üniversitesi öğrencileri de dahil oldu.

Uşak Belediyesi'nin başlattığı çağrı ile yeni yüzüne kavuşmaya hazırlanan Uşşak Aşevi için şehrin ileri gelenleri ve hayırseverlerin desteğiyle başlatılan kampanyaya, Uşak Üniversitesi öğrencileri de dahil oldu.

2021 yılının sonlarında gerçekleşen proje tanıtımının ardından kısa süre içerisinde harekete geçen Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, şehrin siyasilerini ve hayırsever iş insanlarını bu anlamlı projenin etrafında birleştirmeyi başardı. Tüm şehrin, yeni aşevi inşası için giriştiği mücadeleye kayıtsız kalmayan Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencileri de taşın altına elini koyarak 'Biz de varız' dedi.

Şehirle tanışma hikayesi 1993 yılına kadar uzanan ve yıllar içinde yardıma muhtaç binlerce kişi için umut kapısı haline gelen Uşşak Aşevi, Uşak Belediyesi öncülüğünde değişen koşullar ve gerekli görülen ihtiyaçları karşılayacak şekilde yeniden inşa edilecek. Aşevinin bilinirliğini artırmak ve değişim ihtiyacını daha geniş kitlelere ulaştırmak için iletişimin gücünü kullanmayı hedefleyen gençler, çeşitli medya unsurları aracılığıyla gerçekleştirilecek tanıtımlar ile bağış kampanyalarının yanı sıra bazı ünlü simaların da yer alacağı etkinliklerle bu sürece destek olacak.

Tamamen gönüllülük esasına dayanan bu birlikteliğe dahil olan gençler, Uşşak Aşevi Yaptırma Derneği ve Uşşak Aşevi Yardım Kültür ve Hizmet Vakfı ile bir mutabakat da imzaladı. Projeyi geliştiren öğrenciler, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' hadis-i şerifini şiar edinerek yola çıktıklarını anlatarak, "Bizler de arkadaşlarımızla, yıllardır sokaklarında gezip ekmeğini yediğimiz bu şehre ve bu şehrin ihtiyaç sahibi kimselerine destek olmak için elimizden geleni yapacağız. Gerçekleştireceğimiz tanıtımlarla bu hayrın daha fazla insana ulaşmasına vesile olmayı, Uşak'ın kalbinde yeni bir dünya inşa etmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - UŞAK

Üniversiteli gençlerden aşevi projesine destek
Üniversiteli gençlerden aşevi projesine destek

YORUMLAR
500
Uşak'ın yeni Defterdarı İhsan Mintaş oldu Uşak'ın yeni Defterdarı İhsan Mintaş oldu Uşak Ticaret Borsası Uşak Ticaret Borsası Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Uşak'ta iftar programına katıldı Açıklaması Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Uşak'ta iftar programına katıldı Açıklaması

Uşak Üniversitesi, Uşak Belediyesi, Mehmet Çakın, Uşak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Üniversiteli gençlerden aşevi projesine destek - Son Dakika


Son Dakika
10:07 Selcan Ana'nın hayatını kaybettiği Kuruluş Osman dizisinde dün akşam neler oldu?
10:03 Tokat'ta "dinamik görünümlü saat" alarmı: Bomba sanıldı, yollar kapatıldı
09:57 Fransa cumhurbaşkanı adayları arasında "başörtüsü" ve cami tartışması! Le Pen: Yasaklayacağım, Macron: İç savaş çıkarırsınız
09:57 Demet Özdemir iddialı kıyafetiyle ayna karşısında poz verdi, müstakbel eşi Oğuzhan Koç'tan yorum gecikmedi
09:53 İstanbul TÜGVA binasında korkutan patlama! Polis, kadın zanlının izini sürüyor
09:47 Oğlum dizisinde dün akşam neler oldu? Efe ve Zeynep neden gözaltına alındı?
09:34 1000 sivilin mahsur kaldığı Mariupol şehri hakkında konuşan Kadirov: Öğleden önce ya da öğleden sonra kontrol Rusya'ya geçecek
09:29 Gaziosmanpaşa'da patlama meydana geldi! Polis geniş güvenlik önlemleri aldı
09:26 Sadakatsiz dizisinde dün akşam neler oldu? Asya ve Volkan'ı gören Derin nasıl bir plan yaptı?
08:57 Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin başrol oyuncusu, kızının adını Pera koyacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 10:21:59. #1.11#
SON DAKİKA: Üniversiteli gençlerden aşevi projesine destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement