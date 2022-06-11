Ünlü güzellik merkezi Dalmış Beauty'den profesyonel cilt bakımı önerisi

Ünlü güzellik merkezi Dalmış Beauty işletmecisi modacı Mehmet Sait Dalmış, özellikle kadınların profesyonel ekiplerden cilt bakımı yaptırması gerektiğini söyledi.

Vücudun giysisinin cilt olduğunu ifade eden Dalmış, vücudun diğer organlarının rahatsızlandığında uzman yardımı alındığını aynı şekilde ciltte meydana gelen ve aşılamayan problemler için uzman yardımı almaları gerektiğini kaydetti. Dalmış, "Profesyonel cilt bakımı, uzmanlar tarafından kaliteli ürünler kullanılarak yapılır. Cildin aldığı hasarlar ve tahribatlar giderilir. Profesyonel bakım sonrasında cilt daha genç, canlı ve parlak görünür. Güzel olmak insanın özgüven kazanmasında oldukça etkilidir. Kadın erkek fark etmeksizin herkes aynaya baktığında ışıl ışıl bir ciltle karşılaşmak ister. Günümüzde görüntüye daha fazla önem verildiğinden güzellik merkezlerinin sayısında artış oldu. Profesyonel cilt bakımı yapan çok sayıda mekan vardır. Profesyonel cilt bakımından hedeflenen sonucu elde edebilmek için mekan seçimine önem verilmeli. Sertifikalı, kaliteli ve deneyimli dermatologların olduğu mekanlara öncelik verilmeli. Kullanılan malzemelerin kalitesi ise son derece önemlidir. Profesyonel cilt bakımının dermatologlar, uzman doktorlar tarafından yapılır. Zaman, kirli hava, stres, yer çekimi gibi etkenler cildimizin zamanla sarkmasına ve yaşlanmasına neden olur. Yaşlanmaya neden olacak sebepleri olabildiğince engellemek gerekir. Ancak engellenemeyen sebepler cildimizi yormakta ve tahrip etmektedir. Oluşan hasarların profesyonel bakım ile telafisi mümkün. Günümüzde çok sayıda insan profesyonel cilt bakımı yaptırmakta. Kişileri profesyonel cilt bakımına yönlendiren 5 sebep var bunlar, cildin gözeneklerinin açılması ve derinlemesine temizlenmesi, cildin üzerindeki ölü derinin hassas bir şekilde soyulup yenilenmesi, serum, vitamin ve diğer ürünlere nazaran daha etkili olması, yapılan işlemler ve kullanılan ürünlerin kolajen üretimini desteklemesi, dolaşımı sorunlarının önüne geçerek cildin elastikiyet kazanmasını sağlaması" dedi. - ELAZIĞ