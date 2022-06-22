Ünlü güzellik merkezi Dalmış Beauty'den erkeklere bakım tavsiyesi - Son Dakika
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Ünlü güzellik merkezi Dalmış Beauty'den erkeklere bakım tavsiyesi

22.06.2022 11:45
Ünlü güzellik merkezi Dalmış Beauty'den erkeklere bakım tavsiyesi

Ünlülerin güzellik merkezi Dalmış Beauty işletmecisi ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, erkeklerin de en az kadınlar kadar güzellik merkezlerine gidip bakım yaptırdığını belirterek kendilerine önemli tavsiyelerde bulundu.

Ünlülerin güzellik merkezi Dalmış Beauty işletmecisi ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, erkeklerin de en az kadınlar kadar güzellik merkezlerine gidip bakım yaptırdığını belirterek kendilerine önemli tavsiyelerde bulundu.

Bakımlı olmanın özellikle kadınlara özgü bir durum olmadığını belirten Dalmış, günümüzde kadınlardan çok daha bakımlı erkeklerin olduğunu söyledi. Güzellik merkezlerindeki müşterilerin büyük bir kısmının erkeklerden oluştuğunu ifade eden Dalmış, "Toplumda yer alan sınırlar zamanla yıkılmakta ve yerini daha özgür bir dünyaya bırakmakta. Erkeklerin güzellik salonlarına gitmesi yıkılan tabuların bir örneği. Doğu bölgelerinde erkeklerin daha sert mizaca sahip olduğu düşünülmekte. Bundan dolayı doğuda erkeklerin bakımlı olması daha fazla dikkat çekmektedir. Kendini daha iyi hissetmek isteyen beyler güzellik merkezine giderek bakım yaptırmakta. Cilt, saç ve her türlü bakımı yapılan erkekler daha sağlıklı, genç ve sportif görünmektedir. Güzellik merkezlerinde erkeklere en fazla sunulan hizmetler iğneli epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, kaş tasarımı, lazer epilasyon, el ve tırnak bakımı. Kadınlar bakım konusunda detaycı, erkekler ise meraklı ve ilgililer. Güzellik merkezleri bay ve bayanlara hizmet vermektedir. Doğudaki güzellik merkezlerinde yapılan araştırmayla çok etkileyici bir sonuca ulaşılıyor. Ortalama güzellik merkezine günde 10 kişi geliyorsa bunun 6 veya 7'sini erkekler oluşturuyor. Yüzde 70 oranı çok dikkat çekici. Artıştaki en önemli etken sosyal dünyayla birlikte artık erkeklerin de daha fazla bakıma ihtiyaç duymaları. Talebin artmasıyla birlikte bir iki haftalık eğitim alarak güzellik merkezi açan sayısı oldukça fazla. Sağlığınızı ve paranızı riske atmamak için profesyonel ekibe sahip kaliteli güzellik merkezlerini seçmelisiniz" dedi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Mehmet Sait, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ünlü güzellik merkezi Dalmış Beauty'den erkeklere bakım tavsiyesi - Son Dakika

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