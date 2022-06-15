Ünlü güzellik merkezi Dalmış Beauty, pürüzsüz cildin sırlarını paylaştı - Son Dakika
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Ünlü güzellik merkezi Dalmış Beauty, pürüzsüz cildin sırlarını paylaştı

15.06.2022 14:34
Ünlü güzellik merkezi Dalmış Beauty, pürüzsüz cildin sırlarını paylaştı

Ünlü güzellik merkezi Dalmış Beauty işletmecisi modacı Mehmet Sait Dalmış, pürüzsüz ve parlak bir cilde sahip olmak için yapılması gerekenleri açıkladı.

Ünlü güzellik merkezi Dalmış Beauty işletmecisi modacı Mehmet Sait Dalmış, pürüzsüz ve parlak bir cilde sahip olmak için yapılması gerekenleri açıkladı.

Pürüzsüz, canlı ve parlak cilde sahip olmayı herkesin istediğini belirten Dalmış, bebekken sahip olunan cilt güzelliğini ve parlaklığını devam ettirmenin yolunun düzenli cilt bakımından geçtiğini söyledi. Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıkların cildi bozduğunu ve daha çabuk yaşlandırdığını ifade eden Dalmış, "Makyaj için kullanılan ürünler cildin gözeneklerini kapatır. Gün içerisinde terleme, olumsuz hava şartları gibi etkenlerle birleşince cilt nefes alamaz hale gelir. Gece yatmadan yüz temizlenmezse akneler, sivilceler gibi olumsuzluklar ortaya çıkar. Sağlıklı cilt için her gece temizlenmesi, yıkanması ve gözeneklerin açılması şarttır. Peeling, cildi üzerindeki ölü deriden ve biriken kirden arındırır. Peeling sadece yüz için düşünülmemeli. Bütün vücuda peeling yapılarak cildin temizlenmesi ve yumuşaması sağlanmalı. Peeling uygulamasının düzenli ve belli rutinlerde aksatılmadan yapılmasına özen gösterilmelidir. Dizler, ayaklar, dirsekler gibi bölgeler unutulmadan yapılan peeling sayesinde cildiniz yumuşacık olur. Cilt bakımında temel olan 4 veya 5 tane ürün vardır. Bunlar cilt temizleyici, tonik, nemlendirici, serum ve yağdır. Toniğin kullanımı tercihe bağlıdır. Ürünlerin kullanım sırası şöyle olmalı, cilt temizleme, tonik, serum veya yağ en son nemlendirici. Belli aralıklarla peeling yapmak, maske uygulamaları da yapılmalıdır. Yüzün yıkanması, banyo gibi cildin nemli olduğu zamanlar bakım için oldukça idealdir. Su temasından hemen sonra cilt bakıma daha hazırdır. Kullanılan ürünleri daha kolay ve etkili şekilde emecektir. Yumuşak ve pürüzsüz cilt için bakım ürünlerinin kullanım zamanına dikkat edilmeli. Rutini ve düzeni aksatılmamalı. Pürüzsüz cilt ile egzersiz ve sporun ne alakası var diyebilirsiniz. Oysa ki egzersiz ile cilt bakımı çok alakadadır. Cildin bakımı için kana ve daha fazla oksijene ihtiyaç var. Yapılan spor ve egzersizle kan dolaşımı hızlanır, daha fazla oksijen vücuda girer. Böylece daha parlak ve genç görünecek cildin temelleri atılır" dedi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Mehmet Sait, Makyaj, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ünlü güzellik merkezi Dalmış Beauty, pürüzsüz cildin sırlarını paylaştı - Son Dakika

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