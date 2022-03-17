Unutkanlığın böylesi - Son Dakika
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Unutkanlığın böylesi

17.03.2022 15:36
Unutkanlığın böylesi

Ayakkabılarını tamir için bırakıp yıllarca geri almıyorlar.

Ayakkabılarını tamir için bırakıp yıllarca geri almıyorlar. Onlarca ayakkabı raflarda çürümeyi ya da bir ihtiyaç sahibine verilmeyi bekliyor. Unutkanlığın böylesi şaşırtıyor.

Yırtılan ve hasar gören ayakkabıların uğrak yeri tamirciler onlarca unutulan ayakkabı ile dolu. Tamircilere gelen ayakkabılar işlemleri yapıldıktan sonra sahiplerini beklemek için raflara bırakılıyor. Ancak onlarca ayakkabının sahibi hiç geri gelmiyor. Unutulan ayakkabılar raf ve depolarda çürürken bazısının kaderi ise bir ihtiyaç sahibin ayağına uyarak değişiyor.

30 yıldır meslekte olduğunu ve unutulan yüzlerce ayakkabıyla karşılaştığını söyleyen ayakkabı ustası Mecnun As, "Ben kendi rafımdan veya arkaya depoma kaldırdığım ayakkabılardan bahsedersem şu anda en az 100 çift ayakkabı unutulmuş durumda. Ama 2004 yılında beri kendi dükkanımda bunun gibi yüzlerce ayakkabı unutulup ya çürüdü ya da faydamız olursa ne mutlu bize diyerek bir garibana verdik. Öyle şeyler de yaşıyoruz ki, bir gariban geldiği zaman 1-2 yıldır unutulmuş ayakkabıyı raftan alıp ona veriyoruz, ertesi gün müşterisi geliyor. '15-20 gün içerisinde alınmayan ayakkabıdan mesul değiliz' diye yazılar da yazıyoruz ama yine oluyor. Müşterinin ayakkabısı kolay kolay kaybolmaz ama aradan 2 yıl 3 yıl geçmiş, kaybolduğu zamansa ayakkabı kıymete biniyor" dedi. - SAMSUN

Unutkanlığın böylesi
Unutkanlığın böylesi
Unutkanlığın böylesi

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Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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