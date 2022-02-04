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Unutulan oyunlar acıyla hatırlanıyor - Son Dakika

Unutulan oyunlar acıyla hatırlanıyor

04.02.2022 11:41
Unutulan oyunlar acıyla hatırlanıyor

Sivas'ın merkeze bağlı Beypınar köyünde unutulmaya yüz tutmuş köy odası oyunları can yaksa da oynanmaya devam ediyor.

Sivas'ın merkeze bağlı Beypınar köyünde unutulmaya yüz tutmuş köy odası oyunları can yaksa da oynanmaya devam ediyor.

Sivas kent merkezine bağlı Beypınar köyünde köy sakinleri köy odasında bir araya geldi. Geçmişte oynanan köy odası oyunları tekrar gün yüzüne çıkartıldı. Kemerlerle ve yumrukların konuştuğu oyunlarda canlar yansa da köy sakinleri durumdan memnun olduklarını söyledi. Halayların çekilip türkülerin söylendiği odada, unutulmaya yüz tutmuş gelenekler yaşatılmaya çalışıldı. Oyunlarda şaşıranlar ise kemerle vurularak cezalandırıldı. Bol kahkaha ve eğlencenin ardından dostluklar pekiştirildi.

"Burada olan burada kalır"

Beypınar köyü sakinlerinden Ömer Çelik, geçmişte büyüklerinden gördükleri oyunları bugünlere taşımaya çalıştıklarını belirterek, "Bu oyunlarımız bizim yöresel oyunlarımızdır. Eskilerden, dedelerimizden, büyüklerimizden gördüğümüz köy odalarından oynanan oyunlar. Biz onların çağına yetiştiğimiz için aklımızda kalan oyunları arkadaşlarımızla bir araya gelerek bu günümüze taşımaya çalışıyoruz. Lakin 2-3 senedir pandemiden dolayı icra edemiyorduk. Bu güne nasipmiş. Böylelikle büyüklerimizden gördüğümüz geçmiş anılarımızı tazelemiş olduk. Oynadığımız oyunlardan leblebi koydum tasa diye bir ayak vurma oyunu vardı onu oynadık. Köyde bir hırsızlık olayı oluyor, eşyaları bulup ihaleyle sattık onu oynadık. Tarla bölme oyunu ve asker oyununu oynadık. Ortada bir muhabbet olduğu için kemerle vurduğumuz zaman bize hoş bir name olarak geliyor. Buradan çıktıktan sonra her şey burada kalır dışarıda dostluğumuz, arkadaşlığımız aynı şekilde devam eder. Burada kimse kimseye kırıp gücenmez" dedi. - SİVAS

Unutulan oyunlar acıyla hatırlanıyor
Unutulan oyunlar acıyla hatırlanıyor
Unutulan oyunlar acıyla hatırlanıyor
Unutulan oyunlar acıyla hatırlanıyor
Unutulan oyunlar acıyla hatırlanıyor
Unutulan oyunlar acıyla hatırlanıyor
Unutulan oyunlar acıyla hatırlanıyor

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oyunlar, Sivas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Unutulan oyunlar acıyla hatırlanıyor - Son Dakika


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