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Ünye'de sokak hayvanları unutulmuyor - Son Dakika

Ünye'de sokak hayvanları unutulmuyor

15.02.2022 11:29
Ünye'de sokak hayvanları unutulmuyor

Ordu'nun Ünye Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik düzenli olarak uyguladığı besleme çalışmalarını sürdürüyor.

Ordu'nun Ünye Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik düzenli olarak uyguladığı besleme çalışmalarını sürdürüyor.

İlçenin birçok noktasında sokak hayvanlarına sıcak yuva imkanı sağlayan Ünye Belediyesi, düzenli besleme çalışması da yürütüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sokak canlarına mama desteğinde bulunurken, oluşturulan besleme alanları düzenli olarak kontrol ediliyor. Kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının beslemesi ekipler tarafından yapılıyor. Şehir merkezinde ve kırsal alanlarda başıboş sokak hayvanlarına yiyecek desteği sağlanırken yaralı ve yardıma ihtiyacı olan hayvanlar ise veteriner kontrolü için toplanıyor. Hayvanlar, tedavisinin yapılmasının ardından yeniden doğal yaşam alanlarına salınıyor.

İlçenin cadde ve sokaklarında dolaşan saldırgan ve küpesi bulunmayan sokak hayvanları, Ünye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekip tarafından toplanıyor. Küpesi bulunmayan sokak hayvanları veteriner kontrolü için Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Hayvan Sağlığı Müdürlüğü ekiplerine teslim ediliyor. Saldırgan hayvanlar ise olabilecek bir saldırının önüne geçilmesi amacıyla yine aynı ekipler tarafından toplanarak kontrol altına alınıyor. - ORDU

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Sokak Hayvanları, Ünye Belediyesi, Veteriner, Ordu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ünye'de sokak hayvanları unutulmuyor - Son Dakika


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