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Uşak'ta Aile Dayanışma Merkezi hizmete açıldı - Son Dakika

Uşak'ta Aile Dayanışma Merkezi hizmete açıldı

21.02.2022 16:35
Uşak'ta Aile Dayanışma Merkezi hizmete açıldı

Uşak'ta Aile ve Dayanışma Merkezi, Vali Funda Kocabıyık ve protokol üyelerinin katılımıyla açıldı.

Uşak'ta Aile ve Dayanışma Merkezi, Vali Funda Kocabıyık ve protokol üyelerinin katılımıyla açıldı. Vali Kocabıyık, 2022 senesinin "Aile Yılı" olduğunu belirtti.

Köme Mahallesi 1.Yurt Sokak'ta düzenlenen açılışa Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ertan Keleş katıldı. Açılış, protokol üyelerinin kurdele kesmesiyle başladı. Kesilen kurdelenin ardından binayı gezen protokol üyeleri, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ertan Keleş'ten bilgiler aldı. Açıklamalarda bulunan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, güçlü ve sağlıklı ailelere sahip olmanın başarılı bir geleceğe sahip olmak yolunda atılmış en değerli adım olacağı inancıyla Uşak'ta 2022 yılını "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini belirtti. Sözlerine devam eden Kocabıyık, "Bu kapsamda yıl boyunca yapmayı planladığımız etkinlikler çerçevesinde ailelerimizin ihtiyaç duyacakları eğitim ve danışma desteğini bugün faaliyete geçirdiğimiz Aile Danışma Merkezimiz aracılığıyla sağlamış olacağız. Ailelerimiz ihtiyaç duydukları konularda danışma hizmeti alarak karşılaştıkları sorunların çözümünde kendilerine yardımcı olacak uzman desteğine kavuşacaklardır. Merkezimizde her gün farklı kurumlardan uzmanlarımız görev alacak ve vatandaşlarımız bu uzmanlarımızla görüşerek ihtiyaç duydukları konularda onların desteğini alabileceklerdir. Hangi gün hangi uzmanlarımızın Danışmanlık merkezinde görev alacağı ile ilgili bilgilendirmeyi Valiliğimiz sosyal medya hesaplarından paylaşacağız. 2022 Aile Yılı kapsamında planladığımız projelerimizi adım adım hayata geçirirken çalışmalarımızın ailelerimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor, katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - UŞAK

Uşak'ta Aile Dayanışma Merkezi hizmete açıldı

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Funda Kocabıyık, Mehmet Çakın, Jandarma, Uşak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Uşak'ta Aile Dayanışma Merkezi hizmete açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uşak'ta Aile Dayanışma Merkezi hizmete açıldı - Son Dakika
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