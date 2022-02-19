Üsküdar'da baba oğul aynı takımda oynuyor - Son Dakika

Üsküdar'da yeşil sahalarda eşine az rastlanan bir mücadele yaşanıyor. Süper Amatör Lig'inde Bağlarbaşı Spor Kulübünde forma giyen 39 yaşındaki baba ve 18 yaşındaki oğlunu görenler şaşkınlık yaşıyor. Bağlarbaşı Spor forması altında baba Kenan Şahin ve oğlu Umut Şahin aynı takımın başarısı için birlikte ter döküyor. Baba oğulun takımla birlikte antrenmanı havadan görüntülendi.

Yaklaşık 30 yıldır yeşil sahalarda top oynayan 39 yaşındaki Kenan Şahin, Bağlarbaşı Sporun takım kaptanlığını yapıyor. Tecrübeli futbolcunun 18 yaşındaki oğlu Umut Şahin babası ile birlikte ilk 11'de sahaya çıkıyor. Sahada kıyasıya mücadele eden baba ile oğlu takım başarısı için birlikte ter döküyor. Baba Kenan Şahin 9 numaralı, oğlu Umut Şahin de 11 numaralı formayla forvet mevkiinde beraber oynuyor. Baba Kenan Şahin oğluyla aynı takımda futbol oynadığını hayal bile edemeyeceğini belirtirken, bunun gurur verici olduğunu ifade etti. Oğul Umut Şahin maç esnasında babasından pas isteğinde garip duygular yaşandığını söyledi.

"Aklımın ucuna bile gelmezdi"

Baba Kenan Şahin, "Futbolu 30 yıldan berri oynuyorum. Futbol benim için her şey. Hayatımı futbola adadım, 30 yıldır hocalarımın verdiği görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyorum. Oğlumla aynı takımda oynamam gurur verici bir olay. Oğlumla aynı sahada top oynayacağım aklımın ucundan bile geçmezdi. Günümdeki şartlarda baktığımızda aynı takımda futbol oynuyoruz. Dünyada sayılı az insanın yaşadığı bir duygu, oğlum gol attığında kendim atmış gibi seviniyorum" diye konuştu.

"Rakip oyunculara garip geliyor"

Bağlarbaşı Spor Kulübü forvet oyuncusu Umut Şahin, "Futbolu küçük yaştan beri oynuyorum. Hayatımın her alanında futbol var. Babamla aynı takımda, aynı sahayı, aynı formayı paylaşmak benim için çok tarifsiz duygular, çok gurur ve mutluluk verici bir olay. Saha içerisinde maç esnasında babama "baba" diye seslenmem diğer oyunculara garip geliyor. Sahada gülüşmeler oluyor ama konsantrasyonu sağlıyoruz" diye konuştu.

"Antrenörlük hayatımda böyle bir olayla karşılamadım"

Bağlarbaşı Spor kulübü Hocası Özcan Çerlik, "Uzun yıllardır futbol oynayan birisi olarak, antrenörlük hayatımda boyunca böyle bir hikayeyle karşılaşmadım. Umut küçük yaşlardan beri bizim kulübümüzde, altyapı antrenörümüz onu keşfetti. Babası da o dönemden beri oyuncumuz olduğu için Umut bizim elimizde büyüdü. Yetenekleriyle ön plana çıkan bir oyuncu olduğu için çocukken de takımın maskotuydu. Pandemi sonrasında 18 yaşının dolmasıyla A takıma dahil ettik. Umut yetenekli, geleceği parlak bir oyuncu, bizim ondan umudumuz var. Baba, oğul bize güzel duygular yaşattılar" diye konuştu. - İSTANBUL