Üsküdar Vapuru faciasında yaşamını yitirenler dualarla anıldı - Son Dakika
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Üsküdar Vapuru faciasında yaşamını yitirenler dualarla anıldı

01.03.2022 15:07
Üsküdar Vapuru faciasında yaşamını yitirenler dualarla anıldı

1 Mart 1958 tarihinde İzmit Körfezi'nde fırtınaya kapılarak batan Üsküdar Vapurunda hayatını kaybeden aralarında öğrencilerin de bulunduğu 392 kişi, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde mezarları başında anıldı.

1 Mart 1958 tarihinde İzmit Körfezi'nde fırtınaya kapılarak batan Üsküdar Vapurunda hayatını kaybeden aralarında öğrencilerin de bulunduğu 392 kişi, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde mezarları başında anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en ölümcül sivil deniz kazası olan Üsküdar Vapuru faciasının acısı, aradan geçen yıllara rağmen Kocaeli'de tazeliğini korumaya devam ediyor. 1 Mart 1958 tarihinde İzmit-Gölcük seferini yaptığı sırada şiddetli rüzgar sebebiyle Derince açıklarında batan Üsküdar Vapuru'nda hayatlarını kaybeden 392 kişi, Gölcük Belediyesi'nin düzenlenen programda yad edildi.

Büyük felaketin 64. yıldönümünde 1 Mart Üsküdar Şehitliği'nde düzenlenen program, çelenk sunumuyla başladı. Törene; Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, İlçe Emniyet Müdürü Veli Şengül, İl Müftüsü Emin Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, STK'lar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

"Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualarla yaad ettik"

Törende konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en fazla can kaybının yaşandığı, çoğunluğunu Gölcüklü gençlerimizin oluşturduğu, tahsil gören bir nesli yitirdiğimiz meşum deniz kazasında şehit olan 392 vatandaşımızı, Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualarla yad ettik. 64 yıl önce yaşanan bu büyük faciada hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanları cennet olsun inşallah. Allah ilçemizi ve memleketimizi her türlü afet ve musibetten muhafaza eylesin" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda hayatını kaybedenler için dualar edildi. Anma etkinliğinin sonunda Başkan Sezer, Kaymakam Karabulut ile beraberindeki protokol, şehit mezarlarına çiçekler bıraktı. Daha sonra ise Tevfik Hoca Camisi'nde Mevlid-i Şerif okunarak bir kez daha dualar edildi. - KOCAELİ

Üsküdar Vapuru faciasında yaşamını yitirenler dualarla anıldı
Üsküdar Vapuru faciasında yaşamını yitirenler dualarla anıldı
Üsküdar Vapuru faciasında yaşamını yitirenler dualarla anıldı
Üsküdar Vapuru faciasında yaşamını yitirenler dualarla anıldı
Üsküdar Vapuru faciasında yaşamını yitirenler dualarla anıldı

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'Üsküdar Vapuru' faciasında hayatını kaybedenler anıldı 'Üsküdar Vapuru' faciasında hayatını kaybedenler anıldı ÜSKÜDAR VAPURU FACİASI ANMASINDA DENİZE KARANFİLLER BIRAKILDI ÜSKÜDAR VAPURU FACİASI ANMASINDA DENİZE KARANFİLLER BIRAKILDI

Üsküdar, Kocaeli, Gölcük, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Üsküdar Vapuru faciasında yaşamını yitirenler dualarla anıldı - Son Dakika


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