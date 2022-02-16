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Usta sanatçı Arif Şentürk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Usta sanatçı Arif Şentürk son yolculuğuna uğurlandı

16.02.2022 17:36
Usta sanatçı Arif Şentürk son yolculuğuna uğurlandı

Rumeli türkülerinin ünlü ismi Arif Şentürk, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Rumeli türkülerinin ünlü ismi Arif Şentürk, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kaldırıldığı hastanede 81 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Arif Şentürk için Seyyid Nizami Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, usta sanatçının oğulları Ercan Şentürk ve Uğur Şentürk, kızı İnci Şentürk, sanatçı Rumeli Ekrem ve birçok vatandaş katıldı. Şentürk'ün cenazesi. ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Yedikule Mezarlığı'na defnedildi.

"Çınarımız gitti"

Arif Şentürk'ün oğlu Ercan Şentürk yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, "Çınarımız gitti. Bittim yani. Yoğun bakımdaydı. Tedbir amaçlı biraz daha kendini toparlasın diye muhabbet ettik, sohbet ettik. İyiyim dedi. 'Ben oğluma kız isteyeceğim, sakın ha' dedim. Bana 'Tamam' dedi. Yani ne diyebilirim ki" dedi.

"Vücudumun yarısını kaybetmiş gibi hissediyorum"

Cenazeye katılan TRT Türk Halk Müziği sanatçısı Soner Özbilen ise, Şentürk ile beraber çalıştıklarını, aynı zamanda da yakın dostu olduğunu söyledi. Arif Şentürk'ü kaybetmekle vücudunun yarısını kaybetmiş gibi hissettiğini ifade eden Özbilen, "Duygularım o kadar karmaşık ki insan kardeşten öte birisini, canından birisini kaybedince ne hissederse aynı duyguları hissediyorum. Arif benim sadece sanatçı arkadaşım değil, can dostumdu, sırdaşımdı. Biz Rumeli müziğini televizyonda siyah beyaz olduğundan itibaren Rumeli türkülerini birlikte temsil ettik. Çok erken oldu. Sağlığı son zamanlarda çok iyiydi. Son birkaç gün içinde birdenbire bozuldu. Onu türkülerde yaşayacağız. Her zaman aramızda olacak. Ben onu kaybetmekle vücudumun yarısını kaybetmiş gibi oldum. Hatta kolumun biri gitmiş gibi hissediyorum. Allah kendisine cenneti nasip etsin" şeklinde konuştu.

Sanatçı Rumeli Ekrem ise üzgün olduğunu belirterek, "Acımız büyük. Değerli ağabeyimizi kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Rumeli camiamızın başı sağ olsun. Değerli bir şahsiyeti kaybettik. Rumeli kültürüne 1958 yılında Makedonya'dan Türkiye'ye göçtükten sonra örf ve adetlerini hep Türkiye'ye taşımış. Biz de ondan çok şeyler öğrendik. Türkülerimizde hocalığını gösterdi bizlere. Gidişinin üzüntüsü içindeyiz. Rabbim mekanını cennet eylesin" diye konuştu. - İSTANBUL

Usta sanatçı Arif Şentürk son yolculuğuna uğurlandı
Usta sanatçı Arif Şentürk son yolculuğuna uğurlandı
Usta sanatçı Arif Şentürk son yolculuğuna uğurlandı
Usta sanatçı Arif Şentürk son yolculuğuna uğurlandı

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Arif Şentürk, İstanbul, Cenaze, Rumeli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Usta sanatçı Arif Şentürk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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