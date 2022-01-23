Üzerinden 2 yıl geçen Elazığ depremine ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin üzerinden 2 yıl geçerken, dehşet anlarına ilişkin yeni görüntülere İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi ulaştı. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde kaydedilen görüntülerde vatandaşların hastanenin acil bölümünden koşarak çıkmaya çalıştığı görülürken, ambulansların ve kameraların uzun süre sallanması depremin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremde çok sayıda yapı hasar görürken, Elazığ ve Malatya'da toplam 41 kişi hayatını kaybetmiş, birçok kişi de yaralanmıştı. Çok katlı 4 binanın yıkıldığı, yüzlerce yapının ağır hasar gördüğü depremin 2'nci yılında İHA ekibi yeni görüntülere ulaştı. Deprem günü önemli görev üstlenen hastanelerin başında gelen Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin kameraları dehşet anlarını saniye saniye kaydederken, deprem anında yaşananlar o anları bir kez daha gözler önüne serdi. 24 Ocak 2020'de saat 20.55'te hastanenin acil bölümü önünde kaydedilen görüntülerde vatandaşların can havliyle kendilerini dışarı attığı görülüyor. Bir anda insan selinin çıktığı hastanede refakatçiler ile tekerlekli sandalyede bulunan hastalar, hızlıca hastanenin toplanma alanına gidiyor. Bu sırada hasta bıraktığı için kapısı açık olan ambulansın ise saniyelerce sallandığı görülüyor. Hastanenin A bloğunda bulunan anestezi-1 koridorundaki güvenlik kameralarına ise elektriklerin kesilip tekrar geldiği yansırken, hastane personellerinin önce can güvenliklerini sağlamak için çalışma masalarının altına girdiği görülüyor.

Personeller deprem anında birbirlerine sarıldı

Hastanenin B Blok 1. katta bulunan göğüs yoğun bakım bölümünde ise yine elektriklerin kesilmesinin ardından hastalar için bekletilen sedyelerin sallandığı kayıt altına alındı. Personellerin odaları hızlıca terk etmesinin ardından koridorda birbirlerine sarıldığı, ardından koşar adımlarla hastaneden ayrıldıkları görülüyor.

2018 yılında yapılan ve 872 adet deprem izolatörünün eklendiği Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin otoparkındaki görüntülerde ise izolatörler sayesinde kolonların sallanmadığı fakat etrafta bulunan demir profillerin saniyelerce gidip geldiği gözleniyor. Hastanenin ana girişinde kayıt yapan güvenlik kameraları ise deprem anında hastanede elektriklerin bir anlığına gidip gelmesini ve etraftaki sallantıları kayıt altına aldı. - ELAZIĞ