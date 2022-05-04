Vahap Seçer ve Meral Seçer,  Akdeniz'in Kırsal Mahallelerinde Halkla Bayramlaştı - Son Dakika

Başkan Seçer, bu bayram da kırsal mahalleleri gezerek vatandaşlarla buluşuyor. Akdeniz ilçesine bağlı Dikilitaş, Bekirde, Civanyaylağı, Iğdır, Esenli, Puğkaracadağ ve Parmakkurdu Mahallelerini ziyaret eden Başkan Seçer, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ziyaretlerde dağıtılan oyuncak ve şekerler çocukların bayram neşesine neşe kattı.

Kırsal mahalle ziyaretlerine, Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bürokratları, daire başkanları, Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri, CHP Akdeniz İlçe Başkanı Semih Palamut ve muhtarlar katıldı.

"BİRLİĞİN, AZMİN, ÇALIŞMANIN ELİNDEN HİÇBİR ŞEY KURTULMAZ"

Her mahallede vatandaşların bayramını kutlayarak konuşmasına başlayan Başkan Seçer, "Birliğin, azmin, çalışmanın elinden hiçbir şey kurtulamaz. Bütün engelleri aşarız" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne İller Bankası'ndan 1 milyon 900 bin nüfusa göre kaynak geldiğini belirten Başkan Seçer, bu kaynağı yaklaşık 400 bin Suriyeli nüfusu ile 2 milyon 300 bin yurttaşa harcadıklarını belirtti. Başkan Seçer, şunları söyledi:

"Demek ki her 10 vatandaş için bana gönderilen paranın ikisi yok, yani 5'te 1'i yok. 5'te 4'ünü yerli nüfus için harcıyoruz. O 2'yi de yüzde 20 artı misafir nüfus için harcıyoruz. Onun için Türkiye'nin en zor yerlerinden biri. Burada bizim birbirimize kardeşe tavrımız, davranışımız; bir Belediye Başkanı'nın konuşurken ne konuştuğunu bilmesi, hizmet yaparken kimseyi ayırmaması, siyasi görüşünden, köyünden, mezhebinden, meşrebinden dolayı ayrım yapmaması çok önemli. Siz insanların dinini, mezhebini, milliyetçilik duygularını istismar ederek sizden oy isteyen siyaset tüccarlarına kanmayın. Bu ülke hepimizin. Kimsenin bu ülke üzerinde bir habbe daha fazla hakkı yok. Herkesin hakkı aynı. Size bakarken nasıl biz sizi vatandaş olarak görüyorsak, vatandaşımızın da Belediye Başkanı'na bakarken bir partinin belediye başkanı değil tüm bir şehrin, bütün bir halkın belediye başkanı olarak görmesini arzu ederiz. Ben şahsen konuya böyle bakıyorum. Biz hizmetlerimizi hiçbir köyün bize verdiği oy miktarına bakmadan götürüyoruz. O köy bize oy vermiş yada vermemiş hiç önemli değil. Yola ihtiyacı var mı programa alıyoruz, yapıyoruz."

"BİZ SOSYAL BELEDİYECİLİKTE TÜRKİYE'DE ÇIĞIR AÇMIŞ BELEDİYEYİZ"

Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Dosthane, Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri, Hamile Bakım Sütü Projesi, gıda kolisi destekleri, evde sağlık ve bakım hizmetleri, fide-fidan destekleri gibi önemli sosyal belediyecilik hizmetlerini anlatarak, "Belediyecilik sadece yol yapmak değil. Kanalizasyonu yapacağız ama şunu unutmayalım; belediye herkesin evi, belediye başkanı herkesin babası, herkesin abisi, belediyecilik böyle bir şey. Bizde genel alışkanlık; belediye dendiği zaman akla beton gelir. Bir de imar gelir. Belediyecilik bunlar değil. Biz sosyal belediyecilikte Türkiye'de çığır açmış belediyeyiz" diye konuştu.

"BELEDİYEMİZ MEVCUT İMKANLARIMIZLA ÇOK GÜZEL ŞEYLER YAPIYOR"

Türkiye'nin en huzurlu kentlerinden birinin Mersin olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Seçer, "Biz Mersin'i seviyoruz. Mersin'e sahip çıkıyoruz, çıkacağız hep beraber. İstiyoruz ki çocuklarımız işsiz olmasın. İş sahalarımız olsun, çocuklarımız çalışsın. Bereket her yerden fışkırsın" dedi.

Seçer, vatandaşlara; 'Belediyemizden memnun musunuz? sorusunu yöneltti. Vatandaşlar, Başkan Seçer'e alkışlarla karşılık verdi. Seçer, "Güzel şeyler yapıyoruz. Hayırlı işler yapıyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz, çalışacağız. Belediyemiz, mevcut imkanlarımızla çok güzel şeyler yapıyor. Bizler sokakta rahat gezen belediye başkanlarıyız. Vicdanı rahat hizmet yapıyoruz. Yüzde 45 oyla belediye başkanı oldum. Ben kalan yüzde 55'in de, oy vermeyen insanların da belediye başkanlığını yapıyorum" diye konuştu.Anamur'dan Tarsus'a, Mut'tan Çamlıyayla'ya kadar tüm kente adaletli bir şekilde hizmet sunduklarını da dile getiren Başkan Seçer, hizmette ayrımcılığı ortadan kaldıran bir anlayışla çalıştıklarını vurguladı.

BAŞKAN SEÇER, "HADİ GEL KÖYÜMÜZE DESTEK VERELİM" PROJESİ İLE BEREKETLENEN HAMURCU AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Başkan Seçer, mahalle ziyaretlerinin ardından Meral Seçer'le birlikte Puğkaracadağ Mahallesi'nde oturan Yağmur Hamurcu'nun misafiri oldu. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin "Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim" projesi ile bereketlenen Hamurcu hanesini ziyaret ederek, bayramlarını kutlayan Başkan Seçer, destekte bulunulan hayvanları inceleyerek yeni doğumlara ilişkin bilgiler aldı.