Üye Girişi
Vali Becel: "Öğretmenlerimiz, gelişmiş ve aydınlık bir Türkiye hedefine ulaşmamızda en büyük güvencemizdir" - Son Dakika

Vali Becel: "Öğretmenlerimiz, gelişmiş ve aydınlık bir Türkiye hedefine ulaşmamızda en büyük güvencemizdir"

24.11.2021 10:38
Vali Becel: "Öğretmenlerimiz, gelişmiş ve aydınlık bir Türkiye hedefine ulaşmamızda en büyük güvencemizdir"

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, NEVÜ Rektörü Prof.Dr. Semih Aktekin ve NTSO Başkanı Arif Parmaksız yazılı mesaj yayınladı.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, NEVÜ Rektörü Prof.Dr. Semih Aktekin ve NTSO Başkanı Arif Parmaksız yazılı mesaj yayınladı.

Vali İnci Sezer Becel yayınladığı mesajında; "Gücünü sevgi ve fedakarlıktan alan, bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve yarınlara aktarılması sürecinde en önemli rolü üstlenen, insanlık tarihinin en anlamlı mesleği olan öğretmenlik; her zaman değişimin, gelişimin, yenilenmenin ve daha ileri hedeflere doğru yürümenin anahtarı olmuştur. Beşikten mezara kadar ilim tahsil etmeyi emreden, kalemi kılıçtan üstün tutan bir medeniyetin temsilcileri olan öğretmenlerimiz, gelişmiş ve aydınlık bir Türkiye hedefine ulaşmamızda en büyük güvencemizdir. Ülkemizin kalkınması, gelişmesi, refahı ve gelişmiş ülkeler arasında hak ettiği yeri alması hiç kuşkusuz iyi yetişmiş insan gücüne bağlıdır. Atatürk'ün 'Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' ifadesinin bilincinde olan öğretmenlerimiz tarafından yetiştirilen evlatlarımızın ülkemizi muasır medeniyetler üstüne çıkaracağına inancımız tamdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Başöğretmenlik' unvanının verildiği bu anlamlı günde tüm öğretmenlerimize görevlerinde başarılar, emekli öğretmenlerimize sağlıklı ömürler, görevleri başında şehit düşen ve ahirete irtihal eden öğretmenlerimize rahmet diliyor, tüm eğitim camiasının 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum" dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran da, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yayınladığı mesajında; "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı geleceğe hazırlayan, onlara milli, manevi ve kültürel değerlerimizi özümseten, düşünmeyi, araştırmayı, sorgulamayı, bilgi üretmeyi, akılcılığı ve bilimselliği öğreten; vicdanlı, kendine güvenen, ülkesini ve milletini seven bireyler olarak yetiştiren öğretmenlerimiz, dün olduğu gibi bugün ve yarınımızda da geleceğin mimarları olmaya devam edeceklerdir. Bu düşünceler ile tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ise 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajında; "Milli kültürümüz ve medeniyetimizde; insan, bilgi, ilim, hikmet, irfan, bilim ve eğitim-öğretime dair güçlü kültürel yapılar ve referanslar vardır. Tarih boyunca büyük medeniyetler kuran, insanlığa yön veren milletimizin başarılarının temelinde çağın gereklerine göre gelişmiş düzeyde askeri ve sivil eğitim-öğretim kültürü ve sistemi yer almaktadır. Beşikten mezara kadar ilim öğrenmekle mükellef bir medeniyetin evlatları olarak 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' bilinciyle başta üniversitemizde ve yurdumuzun dört bir yanında kendilerini eğitime ve öğretime vakfetmiş akademisyenlerin ve tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en iyi dileklerimle kutlar; samimi saygı ve şükranlarımı sunarım" ifadelerine yer verdi.

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız da, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Parmaksız mesajında; "Eğitim, çağdaş dünyayla bütünleşme sürecini hızlandıran, yaşam kalitesini artıran ve uygarlık yarışında toplumlara güç katan en önemli ve etkili araçtır. Öğretmenler, tarih boyunca ve dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar bilginin, çağdaşlığın, sevginin, barışın öncüleri, toplumun bütün kesimlerine yol gösteren önder ve örnek insanlar olmuşlardır. Bu duygu ve düşüncelerle millet mekteplerinin açıldığı ve cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim seferberliğine 'Millet Mektepleri Başöğretmeni' unvanıyla katıldığı bugünde, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tekrar tebrik ediyor; terör saldırılarında ve vazife sırasında kaybettiğimiz şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. - NEVŞEHİR

Vali Becel: Öğretmenlerimiz, gelişmiş ve aydınlık bir Türkiye hedefine ulaşmamızda en büyük güvencemizdir
Vali Becel: Öğretmenlerimiz, gelişmiş ve aydınlık bir Türkiye hedefine ulaşmamızda en büyük güvencemizdir
Vali Becel: Öğretmenlerimiz, gelişmiş ve aydınlık bir Türkiye hedefine ulaşmamızda en büyük güvencemizdir
Vali Becel: Öğretmenlerimiz, gelişmiş ve aydınlık bir Türkiye hedefine ulaşmamızda en büyük güvencemizdir

İnci Sezer Becel, Öğretmenler Günü, Nevşehir, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Becel: 'Öğretmenlerimiz, gelişmiş ve aydınlık bir Türkiye hedefine ulaşmamızda en büyük güvencemizdir' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına 10:56 Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi Benzin, motorin ve otogaza 1 liranın üzerinde zam geliyor! 10:46 Benzin, motorin ve otogaza 1 liranın üzerinde zam geliyor! Danla Bilic ve Reynmen sosyal medyada birbirine girdi 10:37 Danla Bilic ve Reynmen sosyal medyada birbirine girdi
Meksika'da çete savaşları! Öldürdükleri hasımlarını şehrin farklı noktalarına asıyorlar! 10:35 Meksika'da çete savaşları! Öldürdükleri hasımlarını şehrin farklı noktalarına asıyorlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller 08:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti 08:20 Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti
Uzun süredir meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, Oğlum dizisi ile ekranlara dönüyor 08:03 Uzun süredir meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, Oğlum dizisi ile ekranlara dönüyor 100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz 07:25 100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz

Son Dakika Haberleri
10:48 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
10:46 Benzin, motorin ve otogaza 1 liranın üzerinde zam geliyor!
10:40 Adana'da bu kadar da olmaz dedirten an! Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü!
10:37 Erken seçim tartışmaları, anket savaşları! Son anketi ORC açıkladı: Millet İttifakı önde!
10:36 Danla Bilic ve Reynmen sosyal medyada birbirine girdi
10:36 Fatih Terim'e derbiden ağır fatura! 8 karşılaşmayı tribünden izleyebilir!
10:35 Meksika'da çete savaşları! Öldürdükleri hasımlarını şehrin farklı noktalarına asıyorlar!
10:25 Asgari ücreti beklemeyen firmalar, zammı erkene çekti!
10:16 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümünde çarpıcı ayrıntı! Ailesi tam tersi bölgeyi göstermiş
10:12 Yalancı dizisi 10. bölümle final yaptı! Başrol oyuncularından peş peşe veda paylaşımı geldi
Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse; maaş 3.673 liraya, AGİ 348 liraya çıkacak Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse; maaş 3.673 liraya, AGİ 348 liraya çıkacak         
10:57
Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri         
10:49
Adana'da bu kadar da olmaz dedirten an! Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü! Adana'da bu kadar da olmaz dedirten an! Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü!         
10:41
Fatih Terim'e derbiden ağır fatura! 8 karşılaşmayı tribünden izleyebilir! Fatih Terim'e derbiden ağır fatura! 8 karşılaşmayı tribünden izleyebilir!         
10:36
Masumlar Apartmanı yeni bölüm ön izlemede Naci Safiye'yi öpüyor Masumlar Apartmanı yeni bölüm ön izlemede Naci Safiye'yi öpüyor         
09:08
Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı         
08:20
Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı! Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı!         
08:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden aldığı Merkez Bankası yetkilisinden 'Naci Ağbal'lı döviz tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden aldığı Merkez Bankası yetkilisinden 'Naci Ağbal'lı döviz tepkisi         
07:58
Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum         
21:12
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü         
17:06
Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı         
17:06
Cem Uzan'dan korkutan ekonomi açıklaması: Çok yakında giysi-gıda takası başlayabilir Cem Uzan'dan korkutan ekonomi açıklaması: Çok yakında giysi-gıda takası başlayabilir         
16:08
Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız         
15:36
Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş         
14:42
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı         
14:39
Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın         
14:35
Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı         
14:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2021 11:02:13. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Becel: "Öğretmenlerimiz, gelişmiş ve aydınlık bir Türkiye hedefine ulaşmamızda en büyük güvencemizdir" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement