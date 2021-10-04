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Vali Çuhadar, eğitim yatırımlarını inceledi - Son Dakika

Vali Çuhadar, eğitim yatırımlarını inceledi

04.10.2021 10:13
Vali Çuhadar, eğitim yatırımlarını inceledi, System.String[]

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, il merkezinde şehrin dört bir yanında hayırseverler tarafında yapılmakta olan okul inşaatlarını inceledi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, il merkezinde şehrin dört bir yanında hayırseverler tarafında yapılmakta olan okul inşaatlarını inceledi.

Vali Mahmut Çuhadar, eğitim yatırımlarına yönelik yaptığı incelemelerine ilk olarak Mehmet Akif Mahallesinde yapılmakta olan 24 derslikli okulun inşaatı ile başladı. Bitme aşmasına gelen okulu ve sınıfları gezen Vali Mahmut Çuhadar, yüklenici firma yetkililerinden devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı ikinci döneminde hizmete sunulacak olan 24 derslikli ilkokulunda 30 kişilik sınıflarda toplam 720 öğrencinin eğitim göreceği okul bünyesinde fen laboratuvarı, tasarım beceri atölyesi, çok amaçlı salon, kütüphane, rehberlik ve danışma odası, destek eğitim odası, mescit, kantin ve yemekhane olacak. Buradaki incelemelerinin ardından Vali Mahmut Çuhadar, Adıyaman ve Besni ilçesine yaptıkları okullar, sağlık ocakları, öğrenci yurtları, taziye evleri, sağladıkları istihdam olanaklarıyla toplumsal kalkınmaya destek olan Erdemoğlu Holding tarafından Karapınar Mahallesinde temeli atılarak yapılmakta olan 24 derslikli ilkokul ile 6 derslikli anaokulu inşaatını inceledi. Önümüzdeki yıl hizmete sunulacak olan 24 derslikli ilkokulunda 30 kişilik sınıflarda toplam 720 öğrenciye ders verilecek olup, okul bünyesinde fen laboratuvarı, tasarım beceri atölyesi, çok amaçlı salon, kütüphane, rehberlik ve danışma odası, mescit, kantin ve yemekhane olacak. Yapılacak 6 derslikli anaokulunda ise 20 kişilik sınıflarda toplam 120 öğrenciye eğitim verilmiş olacak. Vali Çuhadar, daha sonra bir hayırsever tarafından Adıyaman Merkez Malazgirt Mahallesinde yapılmakta olan 12 derslikli ilkokulun inşaatını inceledi. Toplumsal sorumluluk anlayışıyla Adıyaman'da eğitime yaptıkları katkılardan dolayı hayırseverlere teşekkür eden Vali Mahmut Çuhadar, "Her zaman belirtiğimiz gibi eğitime ve insana yapılan yatırım en önemli yatırımdır. Bu okullarda yetişecek öğrencilerimizin Türkiye'nin gelişmesine ve kalkınmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Çocuklarımızı ve gençlerimizi yarınlara daha iyi bir şekilde hazırlama ve daha güvenli bir gelecek oluşturma adına Cengiz Holding, Erdemoğlu Ailesi ve diğer hayırseverlerimizin yapacağı okulların açılışını da inşallah hep birlikte yaparız. Eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Eğitime verdikleri desteklerden dolayı devletimiz ve Adıyamanlı hemşerilerimiz adına hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Vali Çuhadar, eğitim yatırımlarını inceledi
Vali Çuhadar, eğitim yatırımlarını inceledi
Vali Çuhadar, eğitim yatırımlarını inceledi

Mahmut Çuhadar, Adıyaman, Mescit, Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Çuhadar, eğitim yatırımlarını inceledi - Son Dakika


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