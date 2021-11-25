Vali Dağlı: "3 bin 500 olan KADES indirme sayısı bu yıl 29 bine ulaştı" - Son Dakika

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, kadınlara yönelik şiddete karşı kolluk kuvvetlerinin en kısa sürede mağdurların yanına ulaştığı Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) indirme sayısının geçen yıl 3 bin 500 olduğunu, 2021 yılının ilk 10 ayında ise bu sayının 29 bine çıktığını söyledi.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Çadırı'nda program düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda kadına yönelik şiddetin azaltılmasına yönelik farkındalık oluşturulması amacıyla yapılan sinevizyon gösterisi izlenildi. Program, protokol konuşmaları ve resim sergisinin gezilmesi ile devam etti.

"3 bin 500 olan KADES indirme sayısı bu yıl 29 bine ulaştı"

Programda konuşan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Son dönemlerde maalesef kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet vakalarında artışlar yaşanabilmekte. Bunlar medyadan da takip edilebiliyor. Ancak tarihimize baktığımızda bu durumun bambaşka olduğunu görebiliyoruz. Bizim medeniyetimizde kadının yeri en yücedir. Aile kavramı kutsaldır. Çocukların önemi ve değeri büyüktür. İnşallah bunları olması gereken konumlara oturtabilmek için de mücadelemizi hep birlikte yapacağız. Birçok çalışmanın yanı sıra KADES uygulamasını önemsiyoruz. Geçen yıl Samsun'da 2020'de KADES uygulamasını indiren kadın sayımız 3 bin 500 rakamındayken, bu yıl 10 ay itibariyle 29 bin sayısına ulaştırdık. Bu indirme sayısı için büyük bir başarı ancak bununla yetinmeyeceğiz. Kadınlarımızı ve çocuklarımızı olası sıkıntılardan korumak için KADES uygulamasının önemini anlatmaya devam edeceğiz. Bu konuda bir seferberlik halindeyiz. Sadece şiddet olayı değil, olası bir sıkıntıdan korumak için de özellikle kız çocuklarımıza dönük önemli bir uygulama olduğunu biliyoruz. Uygulamada bir tuşa basıldığı andan itibaren anında en yakın polis ekibi olay yerine ulaşıyor. Polislerin tuşa basıldığı yere ulaşma süresi 4-6 dakika arasında oluyor. Bu da çok yadsınamaz ve kısa bir süre. Kadın konuk ve sığınma evleri çalışmamız var. Samsun Büyükşehir Belediyesi bu konunun üstünde duruyor. 100 bin nüfustan fazla olan ilçelerimizde de benzer bir çalışma için büyükşehir belediyemiz ile çalışıyoruz" dedi.

"KADES tek tuşla şiddetin karşısında, kadınların yanındadır"

Programda KADES uygulamasının önemine değinen Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ise, "Kadın, ailenin ve toplumun en temel ögesi hatta öznesidir. Bu nedenle kadına yönelik şiddet insanlığa yapılmış bir ihanettir. Bu nedenle her nerede olursa olsun kadınlar bizim annelerimiz, eşlerimiz, kardeşlerimiz ve kız evlatlarımızdır. Kadınlar şiddete değil, hürmete layık olanlardır. İl Emniyet Müdürlüğü olarak kadınlarımızın şiddete maruz kalmamaları adına dün olduğu gibi bugün ve yarın da tüm imkanlarımızla var gücümüz ile kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu amaçla şiddete maruz kalmış ya da kalabilecek kadınlarımızın en kıs sürede yanlarında olabilmemiz için KADES uygulamasının telefona indirilmesini istiyoruz. KADES tek tuşla şiddetin karşısında, kadınların yanındadır" diye konuştu.

Program konuşmaların ardından çadırda bulunan resim sergisinin gezilmesi ile sona erdi. Programa ayrıca Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç ve protokol üyeleri katıldı. - SAMSUN