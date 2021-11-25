Üye Girişi
Vali Dağlı: "3 bin 500 olan KADES indirme sayısı bu yıl 29 bine ulaştı" - Son Dakika

Vali Dağlı: "3 bin 500 olan KADES indirme sayısı bu yıl 29 bine ulaştı"

25.11.2021 12:49
Vali Dağlı: "3 bin 500 olan KADES indirme sayısı bu yıl 29 bine ulaştı"

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, kadınlara yönelik şiddete karşı kolluk kuvvetlerinin en kısa sürede mağdurların yanına ulaştığı Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) indirme sayısının geçen yıl 3 bin 500 olduğunu, 2021 yılının ilk 10 ayında ise bu sayının 29 bine çıktığını söyledi.

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, kadınlara yönelik şiddete karşı kolluk kuvvetlerinin en kısa sürede mağdurların yanına ulaştığı Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) indirme sayısının geçen yıl 3 bin 500 olduğunu, 2021 yılının ilk 10 ayında ise bu sayının 29 bine çıktığını söyledi.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Çadırı'nda program düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda kadına yönelik şiddetin azaltılmasına yönelik farkındalık oluşturulması amacıyla yapılan sinevizyon gösterisi izlenildi. Program, protokol konuşmaları ve resim sergisinin gezilmesi ile devam etti.

"3 bin 500 olan KADES indirme sayısı bu yıl 29 bine ulaştı"

Programda konuşan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Son dönemlerde maalesef kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet vakalarında artışlar yaşanabilmekte. Bunlar medyadan da takip edilebiliyor. Ancak tarihimize baktığımızda bu durumun bambaşka olduğunu görebiliyoruz. Bizim medeniyetimizde kadının yeri en yücedir. Aile kavramı kutsaldır. Çocukların önemi ve değeri büyüktür. İnşallah bunları olması gereken konumlara oturtabilmek için de mücadelemizi hep birlikte yapacağız. Birçok çalışmanın yanı sıra KADES uygulamasını önemsiyoruz. Geçen yıl Samsun'da 2020'de KADES uygulamasını indiren kadın sayımız 3 bin 500 rakamındayken, bu yıl 10 ay itibariyle 29 bin sayısına ulaştırdık. Bu indirme sayısı için büyük bir başarı ancak bununla yetinmeyeceğiz. Kadınlarımızı ve çocuklarımızı olası sıkıntılardan korumak için KADES uygulamasının önemini anlatmaya devam edeceğiz. Bu konuda bir seferberlik halindeyiz. Sadece şiddet olayı değil, olası bir sıkıntıdan korumak için de özellikle kız çocuklarımıza dönük önemli bir uygulama olduğunu biliyoruz. Uygulamada bir tuşa basıldığı andan itibaren anında en yakın polis ekibi olay yerine ulaşıyor. Polislerin tuşa basıldığı yere ulaşma süresi 4-6 dakika arasında oluyor. Bu da çok yadsınamaz ve kısa bir süre. Kadın konuk ve sığınma evleri çalışmamız var. Samsun Büyükşehir Belediyesi bu konunun üstünde duruyor. 100 bin nüfustan fazla olan ilçelerimizde de benzer bir çalışma için büyükşehir belediyemiz ile çalışıyoruz" dedi.

"KADES tek tuşla şiddetin karşısında, kadınların yanındadır"

Programda KADES uygulamasının önemine değinen Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ise, "Kadın, ailenin ve toplumun en temel ögesi hatta öznesidir. Bu nedenle kadına yönelik şiddet insanlığa yapılmış bir ihanettir. Bu nedenle her nerede olursa olsun kadınlar bizim annelerimiz, eşlerimiz, kardeşlerimiz ve kız evlatlarımızdır. Kadınlar şiddete değil, hürmete layık olanlardır. İl Emniyet Müdürlüğü olarak kadınlarımızın şiddete maruz kalmamaları adına dün olduğu gibi bugün ve yarın da tüm imkanlarımızla var gücümüz ile kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu amaçla şiddete maruz kalmış ya da kalabilecek kadınlarımızın en kıs sürede yanlarında olabilmemiz için KADES uygulamasının telefona indirilmesini istiyoruz. KADES tek tuşla şiddetin karşısında, kadınların yanındadır" diye konuştu.

Program konuşmaların ardından çadırda bulunan resim sergisinin gezilmesi ile sona erdi. Programa ayrıca Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç ve protokol üyeleri katıldı. - SAMSUN

Vali Dağlı: 3 bin 500 olan KADES indirme sayısı bu yıl 29 bine ulaştı
Vali Dağlı: 3 bin 500 olan KADES indirme sayısı bu yıl 29 bine ulaştı
Vali Dağlı: 3 bin 500 olan KADES indirme sayısı bu yıl 29 bine ulaştı
Vali Dağlı: 3 bin 500 olan KADES indirme sayısı bu yıl 29 bine ulaştı
Vali Dağlı: 3 bin 500 olan KADES indirme sayısı bu yıl 29 bine ulaştı
Vali Dağlı: 3 bin 500 olan KADES indirme sayısı bu yıl 29 bine ulaştı
Vali Dağlı: 3 bin 500 olan KADES indirme sayısı bu yıl 29 bine ulaştı

Emniyet Müdürlüğü, Zülkif Dağlı, Samsun, KADES, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Dağlı: '3 bin 500 olan KADES indirme sayısı bu yıl 29 bine ulaştı' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İşitme engelli genci dövdü, sosyal medyada yayınladı, sonra da kendisine 'eşcinsel' ilişki teklif ettiğini öne sürdü! 13:33 İşitme engelli genci dövdü, sosyal medyada yayınladı, sonra da kendisine 'eşcinsel' ilişki teklif ettiğini öne sürdü! Rapor ortaya çıktı! Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan korkutan Türk lirası tahmini 13:21 Rapor ortaya çıktı! Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan korkutan Türk lirası tahmini Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı 12:48 Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı
Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! 11:32 Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama 11:25 AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! 10:39 Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu!
Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor 10:12 Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada 09:02 Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada

Son Dakika Haberleri
13:22 Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a BAE tepkisi: Hazır ola geçtin, ne oldu senin rabiana, ihvanına?
13:13 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
13:12 ABD medyası BAE Prensi'nin Türkiye ziyaretini yorumladı: Türkiye'ye nefes aldırabilir!
13:11 Cinsel içerikli video çekmek isterken, silahla cinsel organını yaraladı!
13:02 Ankara'da AK Partililerin konuştuğu seçim tarihi: Kasım 2022
12:51 Sağlık Bakanı Koca, verdiği Turkovac müjdesi sonrası muhalefetin tepkisini yanıtladı: Sevinmenizi beklerdim
12:33 Seyhan Soylu'nun Nihat Doğan iddiası çok konuşuldu: İki ünlü onun için kavga etti
12:23 Arazöz şoförü olabilmek için 350 bin TL'sini dolandırıcılara kaptırdı
12:16 Süs sandığı timsahla fotoğraf çektirmek isteyen adamın kolu paramparça oldu
12:05 Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Skibbe'nin yeni adresi şaşırttı! Galatasaray'ın eski teknik direktörü Skibbe'nin yeni adresi şaşırttı!         
13:34
Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a BAE tepkisi: Hazır ola geçtin, ne oldu senin rabiana, ihvanına? Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a BAE tepkisi: Hazır ola geçtin, ne oldu senin rabiana, ihvanına?         
13:22
Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri         
13:13
Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü!         
11:46
Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada         
11:32
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak         
11:23
Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi         
10:14
Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı         
09:25
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım         
08:52
Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen         
07:26
Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı         
19:40
Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor         
16:38
Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu! Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu!         
16:33
Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de         
16:32
Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı         
16:31
İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar! İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar!         
16:31
Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü         
16:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2021 13:38:12. #1.13#
SON DAKİKA: Vali Dağlı: "3 bin 500 olan KADES indirme sayısı bu yıl 29 bine ulaştı" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement