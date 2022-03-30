Vali Elban: "Adana tarzı ve duruşuyla fark oluşturuyor" - Son Dakika
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Vali Elban: "Adana tarzı ve duruşuyla fark oluşturuyor"

30.03.2022 13:19
Vali Elban: "Adana tarzı ve duruşuyla fark oluşturuyor"

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, Adana'nın artık festival konusunda da Türkiye'nin önde gelen illerinden birisi olduğunu söyledi.

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, Adana'nın artık festival konusunda da Türkiye'nin önde gelen illerinden birisi olduğunu söyledi.

23- 27 Mart tarihleri arasında 10'uncu kez düzenlenen Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı, her yıl olduğu gibi bu yıl da unutulmaz anlara sahne oldu. Birbirinden renkli etkinliklerle katılımcıları eğlenceye ve lezzete doyuran karnaval, yaklaşık 700 bin kişiyi misafir etti.

Karnavalın huzur ve esenlik içinde tamamlanmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Dr. Süleyman Elban, "Adana'nın tüm güzelliklerini misafirlere en iyi şekilde yaşatan hemşehrilerimiz başta olmak üzere, Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Karnaval kapsamında Ziyapaşa Parkı, Atatürk Parkı ve Merkez Park içerisinde düzenlenen etkinliklere karnaval süresince yaklaşık 700 bin kişinin katıldığı bilgisini veren Vali Elban, "Adana'mız artık festival konusunda da Türkiye'nin önde gelen illerinden birisi. Kentimiz hem Lezzet Festivali hem Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı hem de diğer organizasyonlarla adından sıkça söz ettiriyor. Tarzı, duruşu, olaylara ve durumlara bakış açısıyla her zaman ülkemizde fark oluşturan Adana'mızda, düzenlediğimiz bu organizasyonlarla da fark oluşturuyoruz. Bu etkinliklerin layıkıyla yapılmasında en büyük pay hiç kuşkusuz Adanalı hemşehrilerimizindir. Yıllardan beri düzenlenen ve Adana ile adeta simgeleşen bu etkinliklerimizde bırakın herhangi bir asayiş olayını en küçücük nahoş bir hadise dahi yaşanmamıştır. Bu durum, festivalimizin herkesçe ne denli sahiplenildiğinin bir göstergesidir" diye konuştu.

Adana'da en güzel mevsimin portakal çiçeği mevsimi olduğunu ifade eden Vali Elban, "Portakal çiçeklerinden yayılan mis gibi koku şehrimizin tüm cadde ve sokaklarını sarar. Bu kokunun insanda bıraktığı etki eşsizdir. Bu fikirden yola çıkarak düzenlediğimiz Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın bu yılki açılışını Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ile gerçekleştirdik. Dolu dolu geçen etkinliklerle güzel Adana'yı ve Adana'nın güzel yürekli, samimi ve sıcakkanlı insanlarını ülkemizin ve dünyanın dört bir yanındaki insanlarla buluşturduk. Misafirlerimiz, Adana'nın muhteşem güzelliklerini yaşarken bir taraftan da dillere destan Adana lezzetlerinin tadına varmanın mutluluğunu yaşadılar. İlimiz adına gurur verici olan bu tabloda ve karnavalımızın düzenlenmesinde büyük katkıları olan belediye başkanlıklarımıza, odalarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ADANA

Vali Elban: Adana tarzı ve duruşuyla fark oluşturuyor
Vali Elban: Adana tarzı ve duruşuyla fark oluşturuyor

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Süleyman Elban, Festival, Türkiye, Adana, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Elban: 'Adana tarzı ve duruşuyla fark oluşturuyor' - Son Dakika


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