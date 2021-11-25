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Vali Işık'ın KADES programı sorusuna kadınlardan ilginç cevap - Son Dakika

Vali Işık'ın KADES programı sorusuna kadınlardan ilginç cevap

25.11.2021 16:37
Vali Işık'ın KADES programı sorusuna kadınlardan ilginç cevap

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Kadın Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde kurulan stantları gezdiği sırada, "KADES" programını indirdin mi diye sorduğu kadının "İndirmeye gerek yok, biz kocaları döveriz" diye cevap vermesi dikkat çekti.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Kadın Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde kurulan stantları gezdiği sırada, "KADES" programını indirdin mi diye sorduğu kadının "İndirmeye gerek yok, biz kocaları döveriz" diye cevap vermesi dikkat çekti.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gününü nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Parkı ve İsmet Paşa Caddesi üzerinde stant kuruldu. Beraberindeki protokol üyeleri ile stantları ziyaret eden Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, KADES programını tanıtan broşürleri verdiği kadınlarla bir süre sohbet etti. Cep telefonunda yüklü olan KADES uygulamasını Vali Işık'a gösteren yaşı bir kadın, 'Allahtan başka kimseden korkmamda, yine de devletimizin memurlarına saygılıyız' deyince gülüşmelere neden oldu. Kızı ve yeni doğmuş bebeği ile giden bir kadına broşür veren Vali Işık, 'KADES programını indirdiniz mi?' diye sordu. Kadının 'İndirmeye gerek yok, biz kocaları döveriz' diye cevap vermesi dikkat çekti. Yanındaki kızının da 'ben sporcuyum sıkıntı yok' demesi üzerine Vali Işık, "Bu işleri devlet yapsın, uygulamaya bastığınız zaman, polis gelsin, jandarma gelsin halletsin" diye cevap verdi. Broşür alan kadınlar Vali Işık ile fotoğrafta çekildikten sonra yollarına devam etti. - KARAMAN

Vali Işık'ın KADES programı sorusuna kadınlardan ilginç cevap
Vali Işık'ın KADES programı sorusuna kadınlardan ilginç cevap
Vali Işık'ın KADES programı sorusuna kadınlardan ilginç cevap
Vali Işık'ın KADES programı sorusuna kadınlardan ilginç cevap

Mehmet Alpaslan Işık, Jandarma, Karaman, KADES, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Işık'ın KADES programı sorusuna kadınlardan ilginç cevap - Son Dakika


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