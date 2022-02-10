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Vali Işık, karla mücadele eden ekipleri ziyaret etti - Son Dakika

Vali Işık, karla mücadele eden ekipleri ziyaret etti

10.02.2022 14:01
Vali Işık, karla mücadele eden ekipleri ziyaret etti

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, yağan yoğun kar yağışının ardından Mersin yolu üzerinde bulunan Karayolları 33. Şube Şefliğine bağlı Kozlubucak Bakımevinde incelemelerde bulundu.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, yağan yoğun kar yağışının ardından Mersin yolu üzerinde bulunan Karayolları 33. Şube Şefliğine bağlı Kozlubucak Bakımevinde incelemelerde bulundu.

Karaman-Mersin Karayolu üzerindeki Kozlubucak Bakımevinde yaptığı incelemelerde, Karaman 33. Şube Şefi Hasan Dökme'den kar yağışı sonrası yolların durumu hakkında ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler alan Vali Işık, bakımevinde çalışmalarına devam eden personellerle bir süre sohbet ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Kozlubucak Bakımevi dönüşü aynı güzergahta bulunan trafik uygulama noktasında görevli ekipleri ziyaret eden Vali Işık, uygulamalar ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alarak görevli ekibe çalışmalarında kolaylıklar diledi. - KARAMAN

Vali Işık, karla mücadele eden ekipleri ziyaret etti

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Mehmet Alpaslan Işık, Karaman, Mersin, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Işık, karla mücadele eden ekipleri ziyaret etti - Son Dakika


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