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Vali Memiş: "Tüm engelleri birlikte aşalım" - Son Dakika

Vali Memiş: "Tüm engelleri birlikte aşalım"

02.12.2021 14:53
Vali Memiş: "Tüm engelleri birlikte aşalım"

Erzurum Valisi Okay Memiş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Vali Memiş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Her yıl, 3 Aralık tarihinde kutlanan Dünya Engelliler Günü, engelli vatandaşlarımızın sorunlarının gündeme getirilmesi, bunlara çözüm üretilmesi ve tüm halkımızın bu konuda duyarlılığının artırılması bakımından büyük önem taşımaktadır. Şüphesiz ki, engelli olmak kimsenin kendi tercihi değildir. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarını ve yaşadıkları zorlukları daha iyi anlayabilmek için empati kurmamız ve bir gün bizimde engelli bir insan olabileceğimiz gerçeğini unutmamamız gerekir. Engellilerimiz ve ailelerinin yaşadıkları sorunlar toplumun ve tüm insanların ortak sorunudur. Engelliler de herkes gibi, başka hiçbir sebeple değil; insan oldukları için onurlu bir yaşamı hak etmektedirler. Bu doğrultuda, ülkemizde insan merkezli yönetim anlayışının başında engelli vatandaşlarımıza yönelik uygulamalar gelmektedir. Sağlık, eğitim, ulaşım ve rehabilitasyon başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarının karşılanması hepimizin ortak sorumluluğudur. Engelli olmalarına rağmen, hayat mücadelesi veren ve hayatlarını onurlu bir şekilde geçirmek adına ekonomik ve sosyal hayatın içerisinde olan engelli vatandaşlarımız bizim için birer güç kaynağıdır. Tüm zorluklara rağmen spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden çalışma hayatına her alanda önemli başarılara imza atan engelli kardeşlerimizin verdikleri mücadeleler takdire şayandır. Bu duygu ve düşüncelerle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, herhangi bir aralıkta değil, her zaman yanınızda olduğumuzu belirterek, mutlu ve huzur dolu bir yaşam temennisiyle, selam ve sevgilerimi sunuyorum." - ERZURUM

Vali Memiş: Tüm engelleri birlikte aşalım

Dünya Engelliler Günü, Erzurum, Engelli, Aralık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Memiş: 'Tüm engelleri birlikte aşalım' - Son Dakika


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