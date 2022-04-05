Vali Oktay Çağatay'a 10 Nisan Polis Haftası ziyareti - Son Dakika
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Vali Oktay Çağatay'a 10 Nisan Polis Haftası ziyareti

05.04.2022 16:43
Vali Oktay Çağatay'a 10 Nisan Polis Haftası ziyareti

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü ve 04-10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ve beraberindeki heyet, Bitlis Valisi Oktay Çağatay'a ziyarette bulundu.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü ve 04-10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ve beraberindeki heyet, Bitlis Valisi Oktay Çağatay'a ziyarette bulundu.

Ziyarette Vali Oktay Çağatay, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. yıl dönümünü ve tüm polislerin polis haftasını kutladı ve görevlerinde başarılar diledi. İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ise kabulünden dolayı Vali Çağatay'a teşekkür ederek 10 Nisan Polis Haftası vesilesiyle gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında bilgi verdi. Vali Oktay Çağatay günün anısına heyet ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - BİTLİS

Vali Oktay Çağatay'a 10 Nisan Polis Haftası ziyareti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Oktay Çağatay'a 10 Nisan Polis Haftası ziyareti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Oktay Çağatay'a 10 Nisan Polis Haftası ziyareti - Son Dakika
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