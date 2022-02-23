Vali Seymenoğlu, izcileri ağırladı - Son Dakika

"İzci Yararlıdır Haftası" etkinlikleri kapsamında Vali Ömer Seymenoğlu Isparta izci liderlerini ve izci öğrencileri kabul etti.

Minik izcilerle yakından ilgilenen Vali Seymenoğlu, izcilik hakkında konuklarıyla uzun bir sohbet gerçekleştirdi. İzciliğin gençlere kendi kendine yetmenin yanında karakter ve fiziksel gelişimlerini destekleme amacı taşıyan uluslararası bir hareket olduğunu belirten Vali Seymenoğlu, İzciliğin Türk milletinin örf ve adetleri ile örtüşen bir oluşum olduğunu söyleyerek Isparta'da izciliğin önümüzdeki dönemlerde farklı etikliklerle devam ettirileceğini kaydetti. Isparta İl İzci Lideri Saden Sarışahin, 6 okulda başlayan izcilik faaliyetlerini tüm okullara yaymak için çalışmalarına devam ettirdiklerini belirterek, "Amacımız çocuklarımızı zararlı alışkanlıklardan uzak tutarak kendi kendilerine yetebilen bireyler olarak yetiştirmek" dedi. Vali Seymenoğlu ile sohbet eden minik izciler, izciliğin kendilerine güzel alışkanlıklar kazandırdığını, doğayı tanıma adına birçok bilgi edindiklerini belirterek tüm arkadaşlarını izci olmaya davet etti. - ISPARTA