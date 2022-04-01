Vali Sonel, emekli öğretmenlere verdiği gezi sözünü yerine getirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Sonel, emekli öğretmenlere verdiği gezi sözünü yerine getirdi

01.04.2022 16:14
Vali Sonel, emekli öğretmenlere verdiği gezi sözünü yerine getirdi

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Öğretmenler Günü kutlama programında, emekli öğretmenlere vermiş olduğu gezi sözünü yerine getirdi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Öğretmenler Günü kutlama programında, emekli öğretmenlere vermiş olduğu gezi sözünü yerine getirdi. Bu kapsamda emekli öğretmenler, Kapadokya'yı gezme fırsatı buldu.

Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programında, öğretmenlere yurt içi ve yurt dışı gezisi sözü veren Vali Sonel, emekli olan öğretmenleri de unutmayarak onlara da Kapadokya gezisi sözü vermişti. Doğa harikası peri bacaları ile tanınan Kapadokya'ya emekli öğretmenleri göndererek, unutulmayacak bir anı yaşatmalarını sağlayan Vali Sonel, öğretmenlere verdiği değeri yeniden göstermiş oldu.

Vali Tuncay Sonel, önceki görev yerlerinde olduğu gibi Ordu'da da 24 Kasım'da öğretmenlere yurt içi ve yurt dışı gezisine gönderme geleneğini devam ettirdiğini hatırlatarak, "Bizleri yetiştiren, topluma kazandıran ve en kutsal mesleklerden birini icra eden değerli öğretmenlerimize sağlıklı uzun ömürler diliyor, ellerinden öpüyorum. Ordu Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle birlikte daha önce 24 öğretmenimizi Balkanlar, 24 öğretmenimizi İstanbul, 24 öğretmenimizi İzmir gezisine, 24 öğretmenimizi GAP gezisine göndermiştik. Öğretmenler Günü kutlamalarında o gün emekliye ayrılan 17 emekli öğretmenimizi de söz verdiğimiz gibi Kapadokya gezisine gönderdik. Büyük bir özveriyle görevlerini ifa eden değerli öğretmenlerimizin her zaman yanındayız" diye konuştu.

Kapadokya gezisi dolayısıyla çok mutlu olduklarını söyleyen emekli öğretmenler, "Sayın Valimizin ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın sayesinde Kapadokya'yı gezme, daha yakından görme fırsatımız oldu. Gezi süresince memnun kaldığımızı özellikle belirtmek isteriz. Biz emekliler için güzel bir anı oldu" diyerek, duygularını dile getirdiler. - ORDU

Vali Sonel, emekli öğretmenlere verdiği gezi sözünü yerine getirdi
Vali Sonel, emekli öğretmenlere verdiği gezi sözünü yerine getirdi

YORUMLAR
500
Ordu'da inşaat halindeki köprü çöktü: 2 işçi yaralı Ordu'da inşaat halindeki köprü çöktü: 2 işçi yaralı TDP Genel Başkanı Sarıgül, Doğu Karadeniz Ordu Bölge Toplantısı'nda konuştu Açıklaması TDP Genel Başkanı Sarıgül, Doğu Karadeniz Ordu Bölge Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Öğretmenler Günü, Kapadokya, Emekli, Ordu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Sonel, emekli öğretmenlere verdiği gezi sözünü yerine getirdi - Son Dakika


Son Dakika
16:10 İzne ailesinin yanına gelen genç, otomobilinin içinde intihar etti!
16:04 2022 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı ve klibi yayımlandı! Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu
16:01 İngiltere bu skandalla sarsıldı: FETÖ hükümlüsünün eşi İngiliz pasaportu almak için prense 750 bin pound rüşvet verdi
15:57 Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin trafik kazası geçirdi
15:54 AK Partili Ethem Sancak, "Biz Amerikan'ın desteğiyle iktidara geldik" sözlerinden sonra İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi!
15:50 Survivor yarışmacısı güreş antrenörü Hikmet Tuğsuz'un Sedat Peker'le yan yana fotoğrafları ortaya çıktı
15:45 Yürek ısıtan görüntü! 5 bin kuzu anneleriyle işte böyle buluştu
15:32 İnşaat işçisi yangının ortasında kalan 5 aylık bebeği kurtarmak için alevlerin arasına daldı
15:28 Hamile hemşireye şiddet uygulayan adamdan akıl almaz savunma: Vursaydım bebeğini düşürürdü
15:27 Eli cebinde mayın tekmeledi! Ukrayna askerinin o görüntüleri gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 16:33:02. #1.11#
SON DAKİKA: Vali Sonel, emekli öğretmenlere verdiği gezi sözünü yerine getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement