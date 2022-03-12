Vali Tekbıyıkoğlu: "Köylerimizde Türk geleneklerimiz yaşatılıyor" - Son Dakika
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Vali Tekbıyıkoğlu: "Köylerimizde Türk geleneklerimiz yaşatılıyor"

12.03.2022 13:11
Vali Tekbıyıkoğlu: "Köylerimizde Türk geleneklerimiz yaşatılıyor"

Kırıkkale'de köylerde yapımı tamamlanan ve devam eden projeleri yerinde inceleyen Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "Köylerimizde Türk geleneklerimiz yaşatılıyor" dedi.

Kırıkkale'de köylerde yapımı tamamlanan ve devam eden projeleri yerinde inceleyen Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "Köylerimizde Türk geleneklerimiz yaşatılıyor" dedi.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Delice ilçesine bağlı Meşeyayla ve Küçükafşar köylerinde bulunan Cemevlerinde incelemelerde bulundu. İlk olarak Meşeyayla köyünü ziyaret eden Tekbıyıkoğlu, köy konağına geçerek vatandaşlar ile sohbet etti.

Yağışların çok olmasıyla ürünlerin bereketli olacağını belirten Vali Tekbıyıkoğlu, "Geçtiğimiz yıllarda biraz kuraklık yaşandı ama bu sene yoğun kar yağışları güzel oldu. İnşallah ürünleriniz bereketli olur. Yollarımızı gelirken gördüm. Çok güzel yollar yapılmış. Bu sene de diğer köylerimizin çalışmalarına başlayacağız. En çok nerden istifade edilecekse oradan başlayarak bütün köylerimizin çalışmaların bitireceğiz. İsterim ki ben gittikten sonra, 'Bülent Valimiz vardı; bu güzel çalışmaları yaptı, doğru kararları verdi, daha fazla insan istifade etti' denmesini isterim. Gayretim bu yönde olacak. Bütçe imkanlarını artırarak elimizden geleni arkadaşlarımızla birlikte yapacağız" dedi.

Tekbıyıkoğlu, vatandaşlar ile görüşmenin ardından Meşeyayla köyünde yapım aşamasında olan Cemevi hakkında bilgi aldı. Daha sonra Küçükafşar köyü Cemevi'nde incelemelerde bulunan Tekbıyıkoğlu, köy halkının büyük ilgisiyle karşılaştı.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'na, Delice Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Haluk Karahan'da eşlik etti. - KIRIKKALE

Vali Tekbıyıkoğlu: Köylerimizde Türk geleneklerimiz yaşatılıyor
Vali Tekbıyıkoğlu: Köylerimizde Türk geleneklerimiz yaşatılıyor
Vali Tekbıyıkoğlu: Köylerimizde Türk geleneklerimiz yaşatılıyor

YORUMLAR
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Kırıkkale, Cemevi, Türk, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Tekbıyıkoğlu: 'Köylerimizde Türk geleneklerimiz yaşatılıyor' - Son Dakika


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