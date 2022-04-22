Vali Tutulmaz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Tutulmaz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

22.04.2022 10:10
Vali Tutulmaz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Mustafa Tutulmaz, TBMM'nin açılışının 102. yıldönümü ile Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın sevinç ve gururla kutlandığını ifade ederek mesajında şöyle dedi:

"Bağımsızlık ve özgürlüğümüz uğrunda milletçe topyekün mücadele verdiğimiz Kurtuluş Savaşı'nın başarıya ulaşmasında ve Cumhuriyet Döneminde ortaya koyduğu tarihsel görev ve sorumlulukla geleceğimizi yönlendiren, milli iradenin temsil edildiği, Cumhuriyetimizin en önemli kurumlarından Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 102. Yıl dönümü ile Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ün sevgili çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sevinç ve gururla kutluyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisinin zor ve meşakkatli günlerin yaşandığı bir süreçte açılması; asil milletimizce azim, inanç ve kararlılıkla sürdürülen Milli Mücadelenin zaferle taçlandırılmasında bir dönüm noktası olmuş, milletimize güç vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bağımsızlık ve özgürlüğünü her şeyden üstün tutan, bundan ödün vermeyen kahramanlarımızın destansı fedakarlıkları sayesinde kurulmuştur. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk; çok büyük mücadeleler sonrasında kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devletini, milletimizin en değerli varlığı, umudumuz ve geleceğimizin güvencesi çocuklarımıza emanet etmiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günü de onlara bayram olarak armağan ederek yarının gençleri ve büyüklerine duyduğu sarsılmaz güveni, verdiği değeri ve sevgiyi göstermiştir.

Sevgili çocuklarımız, gençlerimiz kendilerine emanet edilen ve her karışı aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin kanlarıyla sulanan kutsal vatan toprağını ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini ilelebet koruyup kollayacaktır. Buna yürekten inanıyoruz. Ülkemizin aydınlık yarınları ve geleceği; ülkesini ve milletini seven, milli ve manevi değerlere bağlı, sorunlara duyarlı, okuyan, araştıran, kendini geliştiren, bilim ve teknolojiyi özümseyen, donanımlı, özgüveni tam bireylerin ellerinde şekillenecek, ülkemiz, büyük ve güçlü Türkiye yolunda yarınlara güvenle taşınacaktır. Çocuklarımızı ve gençlerimizi seviyor, onlara inanıyor ve güveniyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle; aziz milletimizin ve sevgili çocuklarımızın dünyada ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." - ZONGULDAK

YORUMLAR
500
GSO Başkanı Ünverdi'den 23 Nisan kutlaması GSO Başkanı Ünverdi'den 23 Nisan kutlaması Ceyhan'da 23 Nisan coşkusu Ceyhan'da 23 Nisan coşkusu

Ulusal Egemenlik, Zonguldak, 23 Nisan, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Tutulmaz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı - Son Dakika


Son Dakika
10:18 Süt ve süt ürünlerine zam iddiası: En az yüzde 40 artış olacak
10:09 5 ay önce kafaüstü düşen Bedirhan bebek hayata tutunamadı
10:07 İmamoğlu ilk kez açıkladı: 3 eski bakan fısıltıyla Erdoğan'ı anlattı
10:05 Gülşen, kadın eşitliği için devrede! New York Times Meydanı'ndaki reklam panosunda yer aldı
10:03 Parkta sarmaş dolaş görüntülendiler! Edvina Sponza ve İbrahim Kutluay'ın keyfi yerinde
09:56 Namaz kılma bahanesiyle camiye girdi, müezzinin mikrofonunu çalıp kaçtı
09:55 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde neler oldu? İlyas, Esma yardımıyla zindandan kaçtı!
09:49 Küs olduğu dayısıyla tartışan genç, fenalaşıp hayatını kaybetti
09:43 Mahkum'da dün akşam neler oldu? Her yerde aranan katil Ali mi?
09:38 Babacan ve Davutoğlu 6'lı masadan ayrılabilir iddiası! Gerekçe: Gültekin Uysal'ın sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 10:35:55. #1.11#
SON DAKİKA: Vali Tutulmaz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement