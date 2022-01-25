Vali Yerlikaya: "Kamu personelleri yarın idari izinli sayılacak" - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamu personellerinin yarın bir gün daha idari izinli sayılacağını açıkladı.

Vali Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun yeni kararlarını açıkladı. Yerlikaya paylaşımında "Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında; memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli sayılmasına, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malül, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına, Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 26 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 09.00'a kadar durdurulmasına, İstanbul'da bulunan üniversite rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 31 Ocak 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde eğitime ara verilmesine, Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize girişinin ikinci bir duyuruya kadar kısıtlanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL