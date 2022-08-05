Van Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşların yanında - Son Dakika
Üye Girişi

Van Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşların yanında

05.08.2022 09:05
Van Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşların yanında

Van Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların sosyal hayata katılımlarını artırmak için başlattığı farkındalık çalışmalarını sürdürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların sosyal hayata katılımlarını artırmak için başlattığı farkındalık çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün ortak çalışması ile başlatılan farkındalık çalışmaları devam ediyor. Program çerçevesinde yaklaşık 200 görme engelli vatandaş ve aileleri, Van Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerle belirlenen noktalardan alınarak Edremit ilçesindeki Kocaeli Parka getirildi. Burada görme engelli vatandaşlar ve aileleri için yerel sanatçılar mini bir konser verdi. Konserde görme engelli Ali Bilal da şarkı söyledi. Konserin ardından görme engelli vatandaşlar ve ailelerine yemek ikramı yapıldı.

Renkli görüntülere sahne olan programın her hafta farklı engel grubundaki vatandaşların katılımıyla devam edeceği belirtildi. - VAN

YORUMLAR
500
Muradiye'de Kızılay gönüllülerine müzik eğitimi veriliyor Muradiye'de Kızılay gönüllülerine müzik eğitimi veriliyor Vali Ozan Balcı, Rus Pazarı esnafını ziyaret etti Vali Ozan Balcı, Rus Pazarı esnafını ziyaret etti
Kaynak: İHA

Van, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Van Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşların yanında - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:41 Tahıl taşıyan 3 gemi, denetimden geçmek üzere Ukrayna'dan Türkiye'ye hareket etti
08:26 Brent petrolde büyük düşüş! Motorin ve benzin fiyatlarına da yansıyacak
07:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin bugün Soçi'de görüşecek! Masada hassas konular var
07:43 Aysun Kayacı Bodrum'da ortaya çıktı! Ünlü ismin eski halinden eser yok
00:25 Tecrübeli hakem Jorge Jesus'tan Slovacko karşılaşmasının hakemine tepki: Gölü neden vermedi anlamadım
23:46 KPSS hakkında yeni bir skandal iddiası daha: Türkçe sorularında şifreleme yapılarak cevaplar gizlenmiş
23:40 UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Başakşehir, Breidablik'i 3-1 mağlup etti!
23:39 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ 6'lı masaya mesaj verdi: Mansur Yavaş aday gösterilmezse ben olurum
23:22 Oğlu intihar girişiminde bulunan babadan kan donduran tepki: "Atla geber" diye bağırıp, polisten silah istedi
23:18 Cüneyt Çakır aktif hakemlik kariyerine son verdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 09:05:11. #1.12#
SON DAKİKA: Van Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşların yanında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement