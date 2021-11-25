Üye Girişi
Van Büyükşehir Belediyesi öğretmenleri unutmadı - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi öğretmenleri unutmadı

25.11.2021 11:08
Van Büyükşehir Belediyesi öğretmenleri unutmadı

Van Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Türk Halk Müziği konseri düzenledi.

Van Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Türk Halk Müziği konseri düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Van Devlet Tiyatrosu salonunda düzenlenen konser renkli görüntülere sahne oldu. Programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, eşi Meral Bilmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Öğretmen ve vatandaşların yoğun katılım gösterdiği konserde sahne alan Serkan Karakurt şefliğindeki Türk Halk Müziği korosu, katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Verilen konserin ardından Van Büyükşehir Belediyesinin '24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel düzenlediği anı yarışmasında dereceye giren öğretmenlere Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez tarafından ödülleri verildi.

Düzenlenen program, Vali Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez'in Türk Halk Müziği korosuna karanfil takdimi ve çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Öte yandan, 'Bir Kitap, Bir Türkü' sloganıyla düzenlenen konserde bağışlanan kitaplarla bir köy okulunda kütüphane oluşturacağı belirtildi. - VAN

Van Büyükşehir Belediyesi öğretmenleri unutmadı
Van Büyükşehir Belediyesi öğretmenleri unutmadı
Van Büyükşehir Belediyesi öğretmenleri unutmadı
Van Büyükşehir Belediyesi öğretmenleri unutmadı
Van Büyükşehir Belediyesi öğretmenleri unutmadı
Van Büyükşehir Belediyesi öğretmenleri unutmadı
Van Büyükşehir Belediyesi öğretmenleri unutmadı

Büyükşehir Belediyesi, Öğretmenler Günü, Türk Halk Müziği, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Van Büyükşehir Belediyesi öğretmenleri unutmadı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı 12:06 Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı Swinger ilişki operasyonu: Zanlılar geçim sıkıntısı nedeniyle eş değiştirdiklerini söyledi! 11:56 Swinger ilişki operasyonu: Zanlılar geçim sıkıntısı nedeniyle eş değiştirdiklerini söyledi! Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! 11:32 Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu!
AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama 11:25 AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama 700 liraya swinger partisi! Müşterilerle anlaşıp nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış 10:48 700 liraya swinger partisi! Müşterilerle anlaşıp nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi 10:14 Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi
Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı 09:25 Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım 08:52 Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım

Son Dakika Haberleri
12:05 Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı
12:03 Polis arabasında cinsel ilişkiye girdiler
11:56 Swinger ilişki operasyonu: Zanlılar geçim sıkıntısı nedeniyle eş değiştirdiklerini söyledi!
11:47 Altının gram fiyatı 692 lira seviyesinden işlem görüyor
11:45 Dolar 12,01 lira seviyelerinden işlem görüyor
11:45 Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü!
11:44 Herkesin merak ettiği sorular: Metro saldırganı bıçakla metroya nasıl binebildi? X-Ray cihazları işe yaramıyor mu?
11:42 Bizdeki cinci hoca, Güney Kore'de 'koronacı hoca' oldu! "Tedavi ediyorum" diyerek insanların gözünü oydu
11:36 Dünyanın en iyi futbolcusu geçen yıl bugün aramızdan ayrıldı! Maradona'sız bir yıl!
11:24 İçlerinde PKK'nın sözde sorumlusunun da bulunduğu 6 terörist etkisiz hale getirildi
Sadakatsiz dizisinde Asya'nın gerçekleri öğrenmesiyle Aras'tan beklenmedik hamle geldi Sadakatsiz dizisinde Asya'nın gerçekleri öğrenmesiyle Aras'tan beklenmedik hamle geldi         
12:11
Polis arabasında cinsel ilişkiye girdiler Polis arabasında cinsel ilişkiye girdiler         
12:03
Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü!         
11:46
Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada         
11:32
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak         
11:23
Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu!         
10:39
Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor         
10:12
Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada         
09:02
Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen         
07:26
Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı         
19:40
Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor         
16:38
Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu! Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu!         
16:33
Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de         
16:32
Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı         
16:31
İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar! İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar!         
16:31
Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü         
16:30
Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi         
15:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2021 12:16:18. #1.12#
SON DAKİKA: Van Büyükşehir Belediyesi öğretmenleri unutmadı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement