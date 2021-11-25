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Van Büyükşehir Belediyesinden kadına yönelik şiddetle mücadele paneli - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesinden kadına yönelik şiddetle mücadele paneli

25.11.2021 18:33
Van Büyükşehir Belediyesinden kadına yönelik şiddetle mücadele paneli

Van Büyükşehir Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında 'Kadına Yönelik Şiddete Hep Birlikte Dur Diyelim' konulu bir panel düzenledi.

Van Büyükşehir Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında 'Kadına Yönelik Şiddete Hep Birlikte Dur Diyelim' konulu bir panel düzenledi.

'25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında Van'da çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Tarım ve Orman Müdürlüğünün konferans salonunda Van Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen bir panel düzenlendi. Panele Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, eşi Meral Bilmez, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin, çok sayıda kurumun kadın temsilcisi ile vatandaşlar katıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Göç İdaresi İl Müdürlüğü ve İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı işbirliğiyle düzenlenen program, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek'in açılış konuşması ile başladı.

Programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, geçmişte kadına yönelik şiddetle mücadele imkanlarının kısıtlı olduğunu hatırlatarak, günümüzde bu anlamda ciddi imkanlar sunulduğunu söyledi. İnsanoğlunun seçemediği şeylerin başında cinsiyet ve milliyetinin geldiğini belirten Vali Mehmet Emin Bilmez, "Bizim irademizde olmayan bir konuda üstün olmamız söz konusu değildir. Geçmişte göçebe ve kapalı yaşayan toplumumuzda kadının maruz kaldığı olumsuzlukları dile getirme imkanı maalesef yoktu. Örf adetlerde buna müsaade etmiyordu. Bugün ise bütün il ve ilçe kurumlarımızda bire bir kadınlarla ilgilenen, kadınların sorunlarını dinleyen birimlerimiz var. Fakat halen maalesef KADES'ten haberdar olmayan kadınlarımız var. Birimlerimizin, bu tür etkinliklerle daha fazla kadına ulaşması gerekiyor. Bu anlamda kurumlarımızın daha fazla işbirliği içinde olması lazım. Bir halk eğitim kursuna gelen kızımıza, annemize ulaşmamız gerekir. Onun için toplumumuzu bilinçlendireceğiz. Bu tür merkezlerden kadınlarımızın daha çok faydalanmasına ciddi anlamda ihtiyacımız var. Annelerimizin cinsiyet ayrımı yapmadan çocuklarını yetiştirmesi gerekiyor. Maalesef anne erkek çocuğunu yetiştirirken çocuğuna bilek gücünü kullanmasını neredeyse meşru bir hareket olduğunu anlatabiliyor. Bizler çocuklarımız arasında cinsiyetten kaynaklı bir farkın olmadığını çocuklarımızı yetiştirirken aşılamalıyız. Bugün de bir farkındalık oluşturabilmek adına böyle bir program düzenlenmiş. Ben; şiddetin, kavganın, ayrımcılığın olmadığı bir dünya diliyor, emeği geçen hocalarımıza ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından program 'Kadına Yönelik Şiddete Hep Birlikte Dur Diyelim' adlı panel ve yapılan sunumlarla devam etti. - VAN

Van Büyükşehir Belediyesinden kadına yönelik şiddetle mücadele paneli
Van Büyükşehir Belediyesinden kadına yönelik şiddetle mücadele paneli
Van Büyükşehir Belediyesinden kadına yönelik şiddetle mücadele paneli
Van Büyükşehir Belediyesinden kadına yönelik şiddetle mücadele paneli
Van Büyükşehir Belediyesinden kadına yönelik şiddetle mücadele paneli
Van Büyükşehir Belediyesinden kadına yönelik şiddetle mücadele paneli

Büyükşehir Belediyesi, Emin Bilmez, Kasım, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Van Büyükşehir Belediyesinden kadına yönelik şiddetle mücadele paneli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van Büyükşehir Belediyesinden kadına yönelik şiddetle mücadele paneli - Son Dakika
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