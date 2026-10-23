Van'da 2011 depreminin 15. yılında 644 kişi anma programıyla anıldı

Haber: İshak KARA

(VAN) - Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden 644 kişi anıldı.

Van'da 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen ve 644 kişinin hayatını kaybettiği depremin 15'inci yılında anma programı düzenlendi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Van İl Koordinasyon Kurulu tarafından Akköprü Parkı'ndaki Deprem Anıtı önünde gerçekleştirilen anmaya, DEM Parti, DBP, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin temsilcilerinin yanı sıra görevden alınarak yerine kayyum atanan Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan ile yerine kayyum atanan Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır katıldı.

Depremde yaşamını yitirenler anısına anıta çelenk bırakılarak saygı duruşunda bulunuldu. TMMOB Van İl Koordinasyon Kurulu adına açıklama yapan Mimarlar Odası Van Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ortakçı, şunları söyledi:

"Van depremleri yalnızca binalarımızı yıkmadı; yaşamlarımızı, ailelerimizi ve geleceğe dair umutlarımızı da derinden etkiledi. Aradan geçen yıllara rağmen yaşadığımız acılar hala hafızalarımızda. Ancak bugün yalnızca kayıplarımızı anmak için değil, yaşadığımız felaketlerden gerekli derslerin çıkarılıp çıkarılmadığını sorgulamak için de buradayız. Çünkü deprem bir doğa olayıdır; ancak depremin büyük bir afete dönüşmesi, alınan ya da alınmayan kararlarla doğrudan ilişkilidir. Bilimsel veriler doğrultusunda planlama yapıldığında, yapı güvenliği sağlandığında ve etkili denetim mekanizmaları işletildiğinde can kayıplarını ve yıkımın boyutlarını azaltmak mümkündür.

Afetlere hazırlık, deprem sonrasında müdahale etmekten ibaret değildir. Asıl sorumluluk, afet gerçekleşmeden önce başlar. Kentimizin deprem riskleri bilimsel yöntemlerle değerlendirilmeli, yapı stoku düzenli olarak incelenmeli, riskli yapılar tespit edilmeli ve gerekli güçlendirme çalışmaları gecikmeden hayata geçirilmelidir. Hastaneler, okullar ve diğer kamu yapılarının güvenliği öncelikli olarak ele alınmalıdır. Afet toplanma alanları korunmalı; ulaşım, altyapı, tahliye ve geçici barınma planları güncel tutulmalıdır. Çağrımız açıktır: Afetlere hazırlık ertelenemez, yapı güvenliği ihmal edilemez, denetimden vazgeçilemez ve barınma hakkı piyasanın insafına bırakılamaz."

Van Büyükşehir Belediyesi görevinden uzaklaştırılan Eş Başkan Abdullah Zeydan da şunları kaydetti:

"Depremlerin önünü alamayız. Ancak alacağımız tedbirlerle bunların etkilerini en aza indirebiliriz. Dolayısıyla hem merkezi düzeyde hem yerel düzeyde ortak ve kolektif bir akılla, seferberlik ruhuyla ancak biz depremlerin etkilerini en aza indirebiliriz. Özellikle yerellerde belediyeler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ile birlikte ve elbette merkezi hükümetin de katkısıyla bilimsel ve teknik bir yol izlenerek afetlerin önüne geçebiliriz. Bunun da öncelikli adımlarından bir tanesi bu kayyum gasplarından bir an önce vazgeçilmesidir. Kurduğumuz Afet Koordinasyon Merkezi mevcut kayyum tarafından işlevsiz ve atıl bir hale getirildi. Bizim kurduğumuz Afet Koordinasyon Merkezi özellikle acil müdahale ekiplerinin eğitimi, çocuk yaşlardan başlanarak tüm topluma deprem farkındalığını geliştirme ve afetlerin önüne geçme adına bir akademi görevi de görüyordu. Fakat bu kayyum anlayışı bütün bunları da akamete uğrattı.

Bununla birlikte yine deprem toplanma alanları, deprem geçici barınma alanları, yeşil alanlar, meydanlar yine bu kayyum zihniyeti tarafından yapılaşmaya, imara yeniden açıldı. Dolayısıyla bizler buradan bir kez daha deprem gerçeğini bütün kamuoyuna hatırlatmak istiyoruz. Dolayısıyla en azından bundan sonra Van'ın geleceği adına bir daha halkımız acılar yaşamasın, güvenli, yaşanılabilir ve erişilebilir kentler yaratma adına bu kayyum gasplarından vazgeçilmesi, ortak kolektif akılla seferberlik ruhuyla merkezi ve yerel yönetimlerin güç birliğiyle meslek odalarının teknik ve bilimsel raporları doğrultusunda çalışmaların başlatılması ve halka karşı sorumluluğun yerine getirilmesi çağrısı yapıyoruz."