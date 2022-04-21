Van'da 'Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri' sürüyor - Son Dakika

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez'in himayelerinde gerçekleştirilen "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının konferans salonunda gerçekleştirilen 'Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri'ne kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Van İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu çalışanı Elif Bilen tarafından bu hafta İslam'da zikir konusu ele alındı. Elif Bilen, insanın hayatta var olma sebebi, Allah'a doğru bir kul olma ve dinde aile hayatının önemi gibi konularda katılımcı kadınlara bilgiler verdi.

Sohbet toplantısı, soru-cevap bölümüyle sona erdi. - VAN